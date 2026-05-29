Automationstekniker till Andon Robotics
2026-05-29
Andon Robotics levererar kundspecifika robotsystem inom svetsning och hantering. Verksamheten omfattar system, produkter och eftermarknad, med Sverige som huvudmarknad. Andon Robotics ingår i Weland-gruppen.
Hos Andon Robotics får du arbeta tillsammans med ett glatt och erfaret team som brinner för att ge kunderna den bästa möjliga servicen. Gott samarbete är en viktig del av vår kultur, och du erbjuds ett varierande arbete med stort eget kundansvar.Arbetsuppgifter
Som en del av eftermarknadsteamet blir du en nyckelspelare i arbetet med att underhålla, utveckla och ta fram nya automationslösningar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta felsökning, service, underhåll, optimering samt uppgradering och revidering av befintliga system.
Större delen av arbetet sker ute hos kund, vilket innebär att du bör trivas med att vara på resande fot.Profil
Har några års dokumenterad erfarenhet av industriell automation, med kunskaper inom PLC- och HMI-programmering, felsökning, elektronik samt elritningsläsning.
Kunskaper inom robotteknik är meriterande.
Som person är du noggrann, analytisk och har ett systematiskt arbetssätt. Du är resultatorienterad, självgående och initiativrik. Förmågan att söka ny kunskap och snabbt ta till dig nya arbetssätt är avgörande för att lyckas i rollen.
För att lyckas i tjänsten behöver du kunna tala och skriva obehindrat på svenska samt förstå och göra dig förstådd på engelska.
B-körkort är ett krav.
Rekryteringen sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma.
Detta är en direktrekrytering. Vi sköter hela processen och stöttar dig ända fram till anställning så du får en tydlig bild av möjligheter och förväntningar i din nya roll.
IndustriSupport har skapat framgångsrika rekryteringar sedan över 25 år. Våra kunder finns i flera branscher och yrkesområden. Vi matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Hos oss möts du av en transparent och professionell rekryteringsprocess med tydlig information och löpande återkoppling. Vi arbetar kompetensbaserat och i vissa fall kan även tester förekomma i slutet av processen.
Vi är din karriärpartner, oavsett om du aktivt söker nytt eller bara är nyfiken på en bättre CV-rad. Genom personlig kontakt och genuint engagemang ser vi till att det känns rätt för dig, både nu och på sikt. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig - idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Stubbengatan 2 (visa karta
)
703 44 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Andon Robotics AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66
9935777