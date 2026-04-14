Automationstekniker - Linköping

WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-04-14


WeStaff Sweden söker nu en erfaren automationstekniker/ingenjör till en innovativ industriverksamhet med global leverans.
Företaget utvecklar och tillverkar avancerade maskiner som exporteras världen över. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i arbetet med automation, driftsättning och teknisk utveckling.
Om rollen:
I rollen som senior automationstekniker/ingenjör arbetar du operativt i projekt från idé till färdig installation. Du ansvarar för programmering, testning och driftsättning av maskiner och har en central roll i att säkerställa kvalitet och funktion.
Du kommer bland annat att:

Arbeta med PLC-programmering och utveckling

Programmera och konfigurera HMI och drivsystem

Ansvara för testning, felsökning och driftsättning

Delta i tekniska projekt och bidra med expertis

Arbeta nära produktion och andra avdelningar

Identifiera förbättringsområden och driva utveckling

När du är varm i kläderna får du eget ansvar för projekt och arbetar direkt mot kund, inklusive internationella resor.

Ansvar i rollen

Säkerställa att system och maskiner fungerar enligt krav

Driva tekniska lösningar och förbättringsarbete

Följa säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder

Ansvara för uppstart av maskiner hos kund

Profil
Vi söker dig som har en gedigen teknisk bakgrund och trivs i en praktisk, lösningsorienterad roll.
Vi ser gärna att du har:

Minst 3 års erfarenhet inom automation eller liknande

Erfarenhet av PLC-programmering

Erfarenhet av industriella styrsystem

Vana av felsökning i driftmiljö

God datorvana

Flytande svenska och engelska

B-körkort

Meriterande

Erfarenhet av olika styrsystem

Erfarenhet av arbete mot slutkund

Erfarenhet av resor i tjänst

Som person
Du är strukturerad, självgående och trygg i din kompetens. Du har ett starkt tekniskt driv, gillar att lösa problem och trivs både i verkstadsmiljö och i projektarbete.

Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid

Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag med möjlighet till övergång

Arbetstid: Dagtid, flexibel

Placering: Pendling med bil krävs

Resor: Förekommer i tjänsten

Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Vill du vill bli en av oss? ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567192-1946594".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Linköping Cathedral (visa karta)
582 28  LINKÖPING

WeStaff Sweden

9854597

