Automationsingenjör till Tecnau
2025-08-18
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Tycker du att teknik är lite av det roligaste som finns? Är du redo för ett nytt steg i karriären och vill fördjupa dina kunskaper inom styrsystem och automation? Tecnau i Ljungby planerar inför en pensionsavgång och söker nu dig som med engagemang och nyfikenhet vill ta dig an rollen som automationsingenjör.
Om Tecnau - det här är vi
Tecnau AB utvecklar och tillverkar maskiner och lösningar för pappershantering inom den digitala tryckeriindustrin. Vi utvecklar och marknadsför en komplett produktportfölj med maskiner för pappershantering, kameramonitorering och efterbearbetning inom digital print.
Vi har över 80 patent globalt och våra lösningar är installerade i en rad olika branscher världen över för att effektivisera verksamheten inom printindustrin och den grafiska marknaden. Våra kunder består av banker, försäkringsbolag, utbildningsväsen, myndigheter, grafisk bokproduktion, fotobokstillverkare och telekombolag. Vi är totalt cirka 220 medarbetare placerade i Europa, Asien och USA. I Ljungby är vi cirka 60 glada medarbetare som väntar på dig!
Tecnau är ett internationellt och teknikdrivet bolag med en stark familjär atmosfär. Vi har ett tydligt fokus på utveckling och många av oss jobbar på just utvecklingsavdelningen.
Som automationsingenjör blir du en viktig del av teamet på utveckling. Vi vågar lova dig en intressant och utmanande vardag, i nära samarbete med kollegor på avdelningen och med andra funktioner på företaget, där du får möjlighet att vara med och påverka.
I rollen arbetar du självständigt och maskinnära med att programmera och utveckla styrsystem för våra produkter. Du testar, provar och supporterar dina lösningar i labbmiljö, både hos våra kunder och partners. Du är också en viktig kugge i en spännande utveckling av våra nya plattformar för styrsystem och användargränssnitt. Vi använder oss av både egenutvecklade och kommersiella styrsystem.
Då vi är en internationell organisation förekommer resor och samarbete med våra kollegor och partners globalt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Ljungby. Tillträde sker enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt. För att behålla trivsel och vår goda sammanhållning uppskattas att arbetet utförs på plats, men självklart erbjuder vi möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Vem är du som vi letar efter?
Vi söker dig med bred teknisk kompetens. Du har ett stort intresse för teknik och en god teknisk förståelse.
Vi tror att du har någon form av teknisk utbildningsbakgrund, gärna med inriktning mot datateknik/elektronik. Alternativt har du förvärvat motsvarade kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Du har god erfarenhet av utveckling och programmering av styrsystem. Om du dessutom har erfarenhet av projektledning och godkännanden ser vi det som klart meriterande.
Då vi är en internationell organisation kommunicerar du obehindrat på såväl svenska som engelska, både vad gäller tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, engagerad och kreativ. Du har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt och tycker det är kul att vara med och driva fram både stora som små projekt.
Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och tror på idén att åstadkomma saker tillsammans med andra. Du trivs också med att arbeta i en miljö där du får ta stort eget ansvar och där utveckling och förbättring står i centrum.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder en gedigen och långsiktig introduktion där du får möjlighet att gå bredvid nuvarande medarbetare. Du ges möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och vara en del av ett engagerat och kunnigt team. Gemenskapen är viktig hos oss på Tecnau och här kommer du jobba i en inkluderade miljö med en närvarande chef och konkurrenskraftiga förmåner. Vi är en platt organisation, har nära till beslut och gillar att ha kul på jobbet. Dessutom bjuder vi våra medarbetare på frukost varje morgon.
Frågor & ansökan
Tecnau har valt att samarbeta med Head Consulting Group i denna rekrytering och det är till dem du skickar din ansökan.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ewa-Marie Åström på telefonnummer 0738-01 04 46 eller maila till ewa-marie.astrom@headconsulting.se
Under semesterperioden v 27 - v 32 kommer vi inte att kunna besvara några frågor dessvärre. Tack för din förståelse och för att du respekterar vår ledighet!
Intervjuer kommer att påbörjas i mitten på augusti. Ersättning
