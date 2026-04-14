Automationsingenjör till InmatiQ Digital Solutions
A Hub AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-04-14
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med automation i spännande projekt och samtidigt ha friheten att arbeta remote? InmatiQ söker nu en automationsingenjör som vill vara med och utveckla smarta lösningar inom fastighet och industri.
Om rollen Som automationsingenjör hos InmatiQ arbetar du i projekt tillsammans med erfarna ingenjörer där du bidrar inom styrning och uppbyggnad av system. Projekten varierar och kan exempelvis omfatta implementation av avancerade anläggningar, större kommersiella fastigheter och köpcenter.
Du får möjlighet att arbeta nära teknik och kund, där du är med och utvecklar och förbättrar lösningar inom automation och övervakning.
Vi söker dig som
Har en utbildning som YH ingenjör eller högskoleingenjör inom automation eller motsvarande erfarenhet
Har grundläggande kunskaper inom Plant SCADA
Svenska och engelska i tal och skrift
B körkort
Det är meriterande om du har Kunskap inom IT/OT
Som person är du Konsultmässig i ditt arbetssätt och trivs i dialog med kund Strukturerad och ansvarstagande Nyfiken och vill utvecklas inom automation
Övrigt Information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Tjänsten är remote och du kan utgå från valfri ort i Sverige Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag med en anställning hos oss på A-hub med ambition från parter om direktanställning hos slutkund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7564987-1945610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
