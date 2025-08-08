Automationsingenjör till Gryaab AB
Gryaab AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryaab AB i Göteborg
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med teknik som bidrar till samhällsnytta och hållbarhet? Då kan rollen som Automationsingenjör hos Gryaab vara helt rätt för dig! Vi söker nu dig som vill bidra till framtidens vattenrening genom att utveckla smarta automationslösningar både i vår befintliga anläggning och i flera större nybyggnadsprojekt.
I din roll kommer du att spela en nyckelroll i den tekniska utvecklingen. Tillsammans med instrumenttekniker arbetar du i nära samarbete med Gryaabs processingenjörer för att förbättra och vidareutveckla våra automationslösningar. Allt i syfte att effektivisera vattenreningen och skapa största möjliga miljönytta.
Du blir även en viktig del i driften och förvaltningen av vårt processautomationssystem, inklusive dess dedikerade IT-infrastruktur, i samverkan med vårt IT-team. Vi arbetar med DeltaV från Emerson, och har du tidigare erfarenhet av detta system ser vi det som meriterande, men det är inget krav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckling av nya automationslösningar på Gryaab
• Förvaltning och vidareutveckling av befintligt automationssystem
• Samverka med övriga på Gryaab i utvecklingsprojekt
• Drift och underhåll av automationsplattformen DeltaV
• Leda arbetet med att utveckla och förvalta Gryaabs standarder inom automationKvalifikationer
Vi söker dig med en teknisk universitetsexamen inom relevant område. Troligtvis har du inriktat dig inom automation och känner dig trygg med såväl de teoretiska som praktiska delarna som tjänsten kräver. För att axla rollen som Automationsingenjör ser vi att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet från en liknande roll och känner dig trygg med att driva egna automationsprojekt med såväl externa som interna parter.
Du behöver behärska det svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har praktisk erfarenhet av att arbeta med förvaltning, design och programmering av processtyrsystemet Emerson DeltaV.
Som person är du kommunikativ, engagerad, strukturerad och har lätt för att se helheten. Du har det strategiska tänkandet och tekniska kunnandet för att få ett stabilt processtyrsystem som lever upp till både nuvarande och kommande krav.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
För den här tjänsten är säkerhetsprövning ett krav. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!
ÖVRIGT
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 120 anställda och omsätter cirka 365 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryaab AB
(org.nr 556137-2177) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Gryaab Jobbnummer
9450110