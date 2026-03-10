Automationsingenjör till Göteborg
Intenso Teknikrekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intenso Teknikrekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Automationsingenjör till Göteborg
Som automationsingenjör hos oss blir du en del av ett ledande och snabbväxande miljöteknikföretag med fokus på avancerad processteknik för rening av luftburna föroreningar och odörkontroll. Våra produkter och anläggningar ligger i teknikens framkant och våra kunder finns inom många olika industrier, exempelvis livsmedel, biogas, avlopp och avfall.
Vi erbjuder
Som automationsingenjör hos Centriair får du arbeta med intressanta och utvecklande uppgifter i spännande och innovativa kundspecifika projekt. Vi värdesätter lagarbete för att driva på innovativa lösningar utan att kompromissa med kvalitet, säkerhet och etik.
I rollen är du med och bidrar till vår fortsatta framgång med hög tillväxt och fortsatt teknikutveckling. Vi erbjuder vidare en omväxlande och kreativ arbetsmiljö där våra medarbetare ges stort eget ansvar, har stor möjlighet att påverka och erbjuds goda möjligheter att utvecklas tillsammans med bolaget. Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som Automationsingenjör hos oss kommer du att ingå i ett dynamiskt team, där vi arbetar i projektform i nära samarbete med andra ingenjörsdiscipliner samt projekt- och serviceorganisation. Du är med i tidiga skeden genom teknisk rådgivning och följer sedan projekten hela vägen från basic design till leverans och driftsättning.
I rollen arbetar du med programmering, utveckling, förbättring och driftsättningar av våra system för industriell processgasrening. Du ges möjlighet att konstruera hela system med input från andra ingenjörsdiscipliner där det är viktigt att tänka på helheten och hur det fungerar i praktiken. Vi arbetar i flera moduler som ingår i Siemens Tia Portal, däribland SIMATIC STEP7 och WinCC Basic. Du kommer ha nära dialog med våra underleverantörer där kvalitetsgranskning blir en viktigt del.
Vad har Daniel Sundvall, Engineering Manager, att säga om företaget?
"Att jobba på Centriair innebär att man jobbar i ett litet företag med korta beslutsvägar, man har som anställd möjligheten att vara med och påverka hur vi lägger upp vårt arbete och skapa rutiner för hur vi kommer att jobba framöver. För rätt person finns dessutom goda möjligheter för personlig utveckling inom bolaget.
Att trivas på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb, hela företaget genomsyras av en god gemenskap där ingen lämnas utanför oavsett befattning. Utöver det vardagliga snacket vid kaffemaskinen eller i lunchrummet med kollegor anordnas trivselaktiviteter några gånger per år, såväl som egna medarbetares initiativ till en AW eller någon annan rolig aktivitet."
Vad har Henrik Törnmalm, Teamleader Automation, att säga om tjänsten och företaget?
"Arbetet är spännande och utmanande, man får lära sig hela tiden för att klara utmaningarna. När vi möts av kunder som ställer höga krav får man verkligen utmana sig själv. Det är spännande när vi har mer komplicerade processer som kräver en del programmering.
För mig som gillar teknik är det kul att leverera nya projekt hela tiden och därav alltid ha möjlighet att använda den senaste tekniken. Man får vara med hela vägen, från design till driftsättning och får direkt respons på allt man gjort i projektet."Profil
Vi söker dig med några års erfarenhet som automationsingenjör och som tidigare arbetat med projektleveranser. Du trivs i en roll där du får möjlighet att påverka och jobba med helheten från tidigt skede till installation och driftsättning men också med support mot vår serviceorganisation. Rollen kräver samarbete både internt och mot leverantörer och kund så vi ser att du uppskattar kontakt med människor och är kommunikativ. Du är strukturerad och noggrann med egenkontroll och kan driva på ditt eget arbete. Du ser praktiskt arbete som en naturlig del av rollen när det krävs som en förutsättning för kvalitet och bra tekniska lösningar.
Högskoleingenjör med inriktning inom el/automation eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet som automationsingenjör, gärna inom energi- eller processindustrin
Tidigare erfarenhet av PLC samt HMI programmering
Kunskaper i Siemens TIA portal
Meriterande med erfarenhet av projektleveranser samt arbetat med frekvensomriktare och driftsättningar
Praktisk bakgrund exempelvis som industrielektriker, instrumenttekniker eller liknande, är något vi värdesätter
Flytande engelska i tal och skrift, svenska är meriterande
Körkort är ett krav
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Centriair
Centriair är ett svenskt företag grundat 2007 som designar, utvecklar och levererar ledande lösningar för minskning av luftburna industriella utsläpp. Våra lösningar minskar utsläppen av skadliga organiska gaser och aerosoler såsom flyktiga organiska föreningar (VOC) såväl som lukter. Vi riktar oss framförallt mot segmenten industriell matproduktion, avfallsanläggningar, avloppsnätverk och biogasproduktion där direktiv och förordningar sätter stringenta krav. Vi differentierar oss på marknaden med teknologi och lösningar som ger högre reduktionseffektivitet, överlägsen kontinuerlig prestanda, lägre energiförbrukning, lägre total driftskostnad och minskat utrymmesbehov tillsammans med oöverträffad expertis inom vårt område. Detta har givit en stark tillväxt där vi nu gått in i nästa tillväxtfas. Företaget arbetar internationellt där huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Tyskland och ett nätverk av agenter samt återförsäljare i Europa och Nordamerika. Läs mer om bolaget på www.centriair.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intenso Teknikrekrytering AB
(org.nr 556765-2762) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centriair Jobbnummer
9788051