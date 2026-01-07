Automationsingenjör/Programmerare | Swedtech Systems
Hireq AB / Maskiningenjörsjobb / Staffanstorp Visa alla maskiningenjörsjobb i Staffanstorp
2026-01-07
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
På Swedtech Systems uppskattar vi alla typer av ingenjörer. Någon kanske älskar att knäcka PLC koder, en annan får energi av att se en hel produktionslinje vakna till liv. Oavsett vilken typ du är finns det plats för dig hos oss. Här handlar det om att bidra med din kompetens och bli en del av en miljö där nytänkande och professionalism går hand i hand.
Vi är ett ungt bolag men våra ägare är veteraner i branschen. Med mer än 25 års erfarenhet och ett nätverk som sträcker sig genom hela maskintillverkningsindustrin är Swedtech Systems en trygg plats att landa och utvecklas på. Samtidigt är vi ett företag som vågar testa nytt, där vi inte är rädda för att misslyckas och där innovation är vår drivkraft.
Hos oss är stämningen allt annat än stel. Vi gillar att utmana normen och vi uppskattar kollegor som vågar samma sak. Det här är en arbetsplats där du kan vara både kodknäckare och systemtänkare. Vi har ambitioner, men vi har också kul på vägen.
Om rollen
Som automationsingenjör hos oss blir du en viktig del av arbetet med att utveckla och förbättra våra automationslösningar.
Du kommer att:
• Programmera PLC och HMI-system med fokus på Siemens TIA Portal.
• Arbeta med maskinprogrammering, flödesprogrammering och vision för kompletta produktionslinjer.
• Vara med från idé till driftsättning och se resultatet av ditt arbete i produktionsmiljö.
• Utveckla styrsystem och logik som får hela linjer att fungera effektivt och säkert.
• Delta vid igångkörningar, problemlösning och service ute hos kund (rimlig ofattning).Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av automation och som vill utvecklas i en miljö med stor variation. Har du erfarenhet av Siemens är det en stor fördel.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av PLC programmering i Siemens.
• Har arbetat med HMI -utveckling och gärna även robotprogrammering eller machine vision.
• Har förståelse för el- och styrsystem. Du behöver inte vara elektriker men kunna läsa elscheman och förstå signalflöden.
• Har erfarenhet från industri, maskinautomation eller produktionsautomation.
• Är en person som gillar att vara i en mindre organisation där du verkligen gör skillnad.
• Trivs med variation. Kod, verkstad, kundkontakt, ibland allt på samma dag.
• Är nyfiken, lösningsorienterad och prestigelös.
• Kan vara både erfaren automationsingenjör och upcoming talang, vi välkomnar båda
Varför Swedtech Systems AB
Här får du chansen att vara med och forma framtiden för ett bolag som kombinerar trygghet och entreprenörsanda. Vi bygger maskiner men vi bygger också en arbetsmiljö baserad på tillit och ansvar.
Hos oss gäller:
• Du får frihet att jobba där du presterar bäst, hemma, hos kund eller på kontoret
• Vi träffas gärna på kontoret för att byta idéer, hålla örat mot rälsen och helt enkelt umgås
• Vi bryr oss om resultat, men vi bryr oss också om dig
Du blir en del av ett företag som:
• Driver spännande projekt inom maskintillverkning och automation
• Ger dig frihet att tänka nytt och bidra med egna idéer
• Erbjuder en miljö där entreprenörsanda och professionalism går hand i hand
Om denna rekryteringsprocess
Rekryteringen av denna tjänst sker i samarbete med HIREQ. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi utlovar en snabb och tydlig process och du får återkoppling inom tre dagar från att vi har mottagit din ansökan.
Även om rekryteraren inte själv är ingenjör så vet de vad de inte vet och tar reda på svaren från de som faktiskt är experterna. Tveka inte att höra av dig, vi ser fram emot att prata med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6335708-1776012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Järnvägsgatan (visa karta
)
245 32 STAFFANSTORP Arbetsplats
Hireq AB Kontakt
Johan Sahlin johan@hireq.se +46705717572 Jobbnummer
9670518