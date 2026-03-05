Automationsingenjör med erfarenhet av 800xA
2026-03-05
Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet, vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år, och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka, det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Till vår grupp El & Automation i Västerås söker vi dig som arbetar inom processautomation.
Till vår grupp El & Automation i Västerås söker vi dig som arbetar inom processautomation.

Våra kunders anläggningar och processer kräver ofta högsta tillgänglighet vilket också speglas i våra uppdrag. Arbetet präglas av stor frihet med ansvar både mot kollegor och kunder. Du kommer arbeta i olika uppdrag och vara stationerad i Västerås men uppdragen kan vid behov medföra besök hos våra kunder i samband med inhämtande av underlag, projektmöten och driftsättning. Våra kunder är i huvudsak verksamma inom energi-, VA- och industriell verksamhet.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av processautomation och tycker om att arbeta både i grupp och självständigt, direkt mot beställare. Du är strukturerad, ansvarstagande och vill genom ditt arbete bidra till ett bra helhetsresultat. Du vill utveckla både din egen och gruppens kompetens genom att ta till dig av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna.
Våra önskemål
Ingenjörsutbildning eller motsvarande med inriktning mot automation.
Erfarenhet av ABB 800xA.
Erfarenhet av andra PLC- och SCADA-system är meriterande (tex. Mitsubishi, Siemens, GE iFix och Aveva).
God processkännedom och erfarenhet från VA, energi- eller industrianläggningar.
Kännetecknas för att vara kommunikativ och serviceinriktad.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Anställningsform och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ansökningar hanteras löpande med ambitionen att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kommer att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Andreas Wannberg, 021-81 80 48, e-post andreas.wannberg@fvb.se
För mer personalrelaterade frågor/information kontakta HR enheten, e-post Hr@fvb.se
Välkommen med din ansökan!
