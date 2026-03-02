Automationsingenjör
2026-03-02
Automationsingenjör inom hållbara energisystem & framtidens industri
Bli en nyckelspelare i utvecklingen av morgondagens teknik!
Vill du arbeta i ett ledande bolag som driver utvecklingen av framtidens industri och energilösningar - samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i din karriär?Då är Head Energy rätt plats för dig. Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plattform för att växa. Vi erbjuder:
Spännande uppdrag
Projekt inom energi, produktutveckling och industri
Uppdrag i teknikens absoluta framkant
Möjlighet att bidra till en effektivare och mer hållbar framtid
Ett företag med tydlig hållbarhetsagenda som genomsyrar allt vi gör
Trygghet & förmåner
Kollektivavtal med konkurrenskraftiga pensioner och försäkringar
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Möjlighet till pensionssparande via löneväxling
Tillgång till företagets fjällstugor
Flexibel, positiv arbetsmiljö och tät dialog med din chef
Regelbundna teamträffar och aktiviteter
En trygg anställning och individuellt anpassad utvecklingsplan
Rollen
Som automationsingenjör får du en central roll i att driva samhällsutvecklingen framåt. Du deltar i högteknologiska projekt inom Energi, Industri/Produktutveckling samt Process - och får arbeta från idé till färdig lösning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
PLC-programmering och styrning av maskiner, produkter och system
Systemering och dimensionering av styrsystem
Val av komponenter: givare, sensorer, motorer, drifter, paneler m.m.
Utveckling av HMI och användargränssnitt
Förstudier, analyser och tekniska utredningar
Teknisk support mot kund och produktion
Säkerställande att projekt följer normer, standarder och kundkrav
Medverkan vid FAT/SAT och idrifttagning
Genomförande av risk- och säkerhetsanalyser
Här får du möjlighet att arbeta med både nyutveckling och modernisering av produkter och maskiner, ofta hela vägen från koncept till driftsättning.
Högskoleutbildning inom automation
Minst 3 års erfarenhet av PLC-programmering och systemering
Erfarenhet av styrsystem som Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley, Beijer, Beckhoff, Omron m.fl.
Erfarenhet av produktionsnära miljöer
Meriterande: idrifttagning, elkonstruktion, samt automation inom energi (vattenkraft, vind, kärnkraft, sol)
Språk: Svenska & engelska - flytande i tal och skrift
Stationeringsort: Halmstad
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Nyfiken, drivande och trivs med nya utmaningar
Passionerad för framtidens teknik
Relationsskapande och kommunikativ
Ansvarstagande och trygg i konsultrollen
Engagerad i att utvecklas tillsammans med kollegor och kunder
Om Head Energy
Head Energy har vuxit till 900 medarbetare globalt sedan starten 2010 och fortsätter expandera starkt i Sverige. Hos oss blir du en del av ett bolag där utveckling, kvalitet och gemenskap står i centrum.
Vi erbjuder utvecklande uppdrag, kontinuerlig kompetensutveckling och en arbetsmiljö där du får de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas.
Tillsammans strävar vi efter att alltid ligga One step ahead.
Vill du vara med och forma framtidens industri och energilandskap?
Sök tjänsten snabbt och smidigt via ditt CV eller LinkedIn-profil - urval sker löpande.
