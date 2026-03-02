Automationsingenjör
Automationsingenjör - Hållbara energisystem & framtidens industri
Vill du vara med och utveckla framtidens teknik och industri?
Hos Head Energy får du möjligheten att kombinera teknisk spetskompetens med samhällsnytta - och dessutom erbjuds du riktigt bra förmåner och stora möjligheter att växa.
Därför ska du välja oss
Vi erbjuder dig:
Uppdrag inom energi, produktutveckling och industri
Projekt i teknikens framkant som bidrar till en mer hållbar framtid
Ett bolag med en tydlig hållbarhetsagenda
Och självklart också:
Kollektivavtal med starka pensions- och försäkringsvillkor
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Möjlighet till löneväxlad pension
Tillgång till våra fjällstugor
Flexibel arbetsmiljö och tät dialog med din chef
Regelbundna teamträffar
Kurser och utveckling enligt din individuella plan
Din roll som automationsingenjör
Hos oss får du en viktig roll i att driva både industrins och energisektorernas gröna omställning. Du arbetar i högteknologiska projekt inom Energi, Industri/Produktutveckling och Process - ofta från idé till idrifttagning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
PLC-programmering och styrning av maskiner och system
Systemering och dimensionering av styrsystem
Val av komponenter (givare, sensorer, motorer, drifter m.m.)
HMI-utveckling och användargränssnitt
Förstudier, analyser och tekniska utredningar
Teknisk support mot kund och produktion
Kvalitetssäkring enligt normer, standarder och kundkrav
Medverkan vid FAT/SAT
Risk- och säkerhetsanalyser
Här får du möjlighet att arbeta både med nyutveckling och modernisering av befintliga maskiner och system - ofta från ax till limpa.
Högskoleutbildning inom automation
Minst 3 års erfarenhet av PLC-programmering
Erfarenhet av styrsystem som Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley, Beckhoff, Beijer, Omron m.fl.
Van vid produktionsnära automation
Meriterande: idrifttagning, elkonstruktion, samt automation inom energi (vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, sol)
Stationeringsort: LundSpråk: Svenska & engelska - flytande
Vem är du?
Du är nyfiken, framåtlutad och trivs med tekniska utmaningar. Du gillar att bygga relationer, skapa nätverk och tar ansvar för dina projekt. Att arbeta som konsult och i varierande team passar din personlighet väl.
Om Head Energy
Head Energy har vuxit snabbt sedan starten 2010 och är idag 900 medarbetare globalt. Vi kombinerar stark teknisk kompetens med ett personligt och engagerat ledarskap. Här får du utvecklande uppdrag, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Tillsammans med våra kunder är vi alltid One step ahead.
Urval sker löpande.
Ansök enkelt genom att länka till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Håll profilen uppdaterad för bästa matchning mot våra uppdrag.
