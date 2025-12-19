Automationsingenjör
Sund Birsta AB är en världsledande leverantör av maskiner, hanteringssystem, reservdelar, service och ingenjörstjänster till stålindustrin. Vi har huvudkontor i Sundsvall och global närvaro via kontor i USA, Kina och Indien. Sund Birsta AB är en del av Danieli Group som är ett väletablerat och världsledande bolag inom branschen som levererar kompletta stålverk och valsverk. Internationella resor till kunder över hela världen utgör en naturlig del av vår verksamhet. Läs mer på: www.danieli.com
och www.sundbirsta.com
Service/Supervision:
Inom ramen för det enskilda uppdraget/arbetsmomentet behöver Supervisorn kunna ta ansvar för sin uppgift, arbeta relativt självständigt och ta initiativ till kontakter med samarbetspartners inom och utom organisationen för att lösa den aktuella uppgiften. Mellan uppdragen arbetar Supervisorn vid huvudkontoret i Sundsvall.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är, bland annat:
Uppstart och idrifttagning av maskiner ute hos kund
Utföra service och utbilda operatörer
Medverka vid montage, provkörning och verkstadsprovning
Återrapportering och tekniskt stöd internt.
Vi tror att du, förutom ett genuint teknikintresse, även har:
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik/automation
Goda kunskaper svenska och engelska språken, tal och skrift
God datorvana
Körkort, behörighet B
Det är dessutom meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning, så som YH med inriktning automation
Datavana befattningsspecifikt, Siemens eller Alen Bradley önskvärt Robot
Erfarenhet av kundrelationer
Vi erbjuder:
Möjlighet till utveckling är bland annat att få arbeta med bred och spännande teknik som ger en varierande vardag och kontinuerlig kompetensutveckling. Du arbetar brett i nära samarbete med de andra avdelningarna för ständig utveckling av arbetssätt och produkten. Det är ett varierat arbete med resor och kundkontakter.
Tjänsten är underställd Service/Supervision chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Career@sundbirsta.com Arbetsgivarens referens
