Automationsingenjör
Kraftringen Energi AB (publ) / Elektrikerjobb / Eslöv Visa alla elektrikerjobb i Eslöv
2025-12-17
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftringen Energi AB (publ) i Eslöv
, Lund
, Klippan
, Hässleholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad automationsteknik och bidra till framtidens hållbara energilösningar? Vi söker en Automationsingenjör som vill vara med och utveckla smarta styrsystem för våra produktionsanläggningar.
Om rollen
Som automationsingenjör blir du en del av vårt engagerade El- och Automationsteam, som ingår i avdelningen Underhåll. Här arbetar vi nära både mekaniskt underhåll och anläggningsteknik - och har ett tätt samarbete med driftavdelningen inom produktion. Du kommer att ingå i ett kompetent team bestående av elektriker, instrumenttekniker, el-konstruktör och automationsingenjörer.
Beredskapstjänst kan förekomma.
I din roll kommer du att:
Arbeta med förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll inom automation och styr- & reglerteknik.
Säkerställa hög driftsäkerhet genom proaktiva förbättringar och tekniska lösningar.
Bidra till att eliminera störningar och skapa förutsättningar för en stabil och effektiv produktion.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi söker dig som har:
Minst gymnasieutbildning med inriktning mot automationsteknik, styr- & reglerteknik eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av arbete med:
Styr- & reglersystem
Automationssystem, PLC och SCADA
Meriterande är erfarenhet av:
OT-teknik
Processkunskap inom värme- och elproduktion
El- och instrumentkunskap
El-kretsschemaläsning
ABB 800xA, ABB Freelance, Siemens PLC
Om dig
För att lyckas i rollen är du:
Serviceinriktad, lösningsorienterad och flexibel.
En person med logiskt tänkande och stark problemlösningsförmåga.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning. Hos oss är din personlighet lika viktig som din kompetens. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift av säkerhetsskäl.
Varför välja oss?
Hos oss får du:
En stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter.
Möjlighet att påverka och utveckla tekniska lösningar.
Ett team som präglas av samverkan, kompetens och engagemang.
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?Sista ansökningsdag är den 14 januari 2026. Vi kommer att gå genom ansökningarna efter sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Daniel Edvinstam Andersson, chef El och Automation, 0722-400094. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Arian Pasoma, HR Business Partner, 0730-684167.
ÖvrigtVi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till en plats att växa på! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
(org.nr 556100-9852), https://www.kraftringen.se Arbetsplats
Kraftringen Kontakt
Marie Persson marie.persson@kraftringen.se Jobbnummer
9649424