Automationsingenjör
2025-09-23
Nobia is a leading European kitchen specialist. We design, manufacture and sell kitchens through thirteen strong brands, such as Marbodal and HTH in the Nordics and Magnet in the UK. Every year, we realise around 300,000 kitchen dreams and are part of millions of people's everyday lives. We are driven by a shared ambition to lead the way in design and sustainability in our industry. With operations encompassing the entire value chain and our multinational presence, we are uniquely positioned to drive significant change.
Här får du vara med och driva digitaliseringen av en av Europas mest moderna och högautomatiserade fabriker.
Kanske kommer dina erfarenheter från automation/PLC och har byggt på med systemutveckling, eller så är du utvecklare med djup erfarenhet av produktionsnära system och arbetat nära maskinintegration.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Utveckla och optimera vårt MES-system i direktkoppling till produktionslinjerna.
Bygga integrationer mellan maskinstyrsystem och MES, inklusive PLC/SCADA och andra industriella protokoll.
Skriva och optimera MS SQL (Transact-SQL)-kod för rapportering, analys och systemlogik.
Arbeta i C#/.NET med fokus på robusta, driftsäkra och användarvänliga lösningar.
Samarbeta tätt med produktionstekniker, automationsingenjörer och IT.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av produktionsnära system - antingen inom automation/PLC/SCADA/OPC UA eller inom MES/.NET/SQL.
Djup kompetens inom ditt område och nyfikenhet på att bygga vidare på den andra sidan.
Förståelse för produktionsprocesser i en högautomatiserad miljö.
Varför Nobia?
Du får arbeta i en miljö med högautomatiserad produktion och senaste MES-teknologin.
Möjlighet att påverka tekniska lösningar direkt i produktionen.
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar.
Ansökningsförfarande
Rollen innebär en tillsvidareanställning, med inledande provanställning hos Nobia men all kontakt angående tjänsten sker via ansvarig rekryterare hos Skill Elisa Herrman, elisa.herrmann@skill.se
.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Nobia!
