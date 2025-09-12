Automationsingenjör - Processautomation (DCS/PCS7)
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är idag över 19 000 hängivna experter verksamma inom främst infrastruktur, industri, energi och digitalisering. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle och skapar hållbara lösningar för framtida generationer.Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning av jobbet
Vi söker en automationsingenjör med erfarenhet av Siemens SIMATIC PCS 7 och processnära automationssystem. Rollen innebär att du arbetar med design, konfiguration och implementation av DCS-lösningar i projekt som sträcker sig från konceptfas till FAT/SAT och driftsättning. Du kommer att vara involverad i hela livscykeln - från kravanalys och systemarkitektur till programmering, testning och dokumentation. Typiska uppdrag inkluderar:
Systemdesign och programmering av DCS/PLC/SCADA-lösningar
Migrering och uppgradering av befintliga automationsplattformar
Integration av fältinstrumentering, nätverk och kommunikationsprotokoll (t.ex. Profibus, Profinet, OPC UA)
Genomförande av verifiering och validering enligt gällande standarder
Leverans av funktionsåtaganden och kompletta systemlösningar
Arbetet sker både hos kund och i våra in-house-projekt, där du samarbetar med multidisciplinära team inom Automation West - ett segment med cirka 60 ingenjörer och tekniska specialister i Göteborg och Varberg. Vi arbetar enligt etablerade projektmodeller och använder verktyg som COMOS, TIA Portal, WinCC och PCS 7 Engineering System.Kvalifikationer
Du är en analytisk och lösningsorienterad ingenjör med stark systemförståelse och vana att arbeta i komplexa projektmiljöer. Du har god förmåga att omsätta kravspecifikationer till tekniska lösningar och är bekväm med att dokumentera enligt standardiserade metoder. Du trivs med att arbeta i parallella projektflöden och har ett strukturerat arbetssätt.
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom automation, elektroteknik eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av projektering och implementation av processautomationssystem
Djup kompetens inom Siemens SIMATIC PCS 7 (Engineering, Batch, Safety)
Erfarenhet av andra DCS/PLC/SCADA-plattformar (t.ex. ABB 800xA, Emerson DeltaV, Rockwell)
B-körkort och möjlighet att resa inom Sverige
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet av modellbaserad simulering (ex. SIMIT, MATLAB/Simulink)
Erfarenhet av systemuppgraderingar och migrering av legacy-system
Kunskap om ISA-88/ISA-95 och standarder för industriell automation
Observera att rollen kan omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt godkänd register- och drogkontroll.
Ytterligare information
Hos AFRY får du tillgång till en tekniskt avancerad arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i projekt med hög komplexitet och teknisk bredd. Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från tidigt skede i uppbyggnadet av teamet och tillfälle att bli riktigt vass på DCS och processindustri.
Individuella utvecklingsplaner med certifieringar och kurser inom automation, cybersäkerhet och systemdesign
Kollektivavtalade förmåner, friskvårdsbidrag och försäkringslösningar
Tillgång till Club AFRY - vår personalklubb med aktiviteter som främjar nätverkande och trivsel
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och tror på att teknisk excellens kombinerat med god arbetsmiljö skapar långsiktig framgång.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-15. Intervjuer och urval sker löpande under ansökningsperioden. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Mikael Börjesson, som gärna besvarar dina funderingar. För frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Linn Ehrnberg.
Kontaktperson för frågor:
Mikael Börjesson, Sektionschef Advanced Automation Göteborg mikael.borjesson@afry.com
Linn Ehrnberg, Rekryteringspartner Advanced Automationlinn.ehrnberg@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
