Automationsigenjör/PLC-programmerare
2026-04-16
Vi söker en Automationsingenjör med erfarenhet inom PLC-programmering. Som Automationsingenjör hos oss på ELAN kommer du att arbeta med projekt inom hamnar, vattenverk, reningsverk, avancerad hydraulik etc. Vårt automations-team består i dagsläget av 5 ingenjörer och 4 elektriker/skåpsbyggare. Vi behöver nu bli fler. Är det omväxling och utmaningar du söker? Vi kan nu erbjuda en av marknadens mest spännande tjänster med stora chanser till personlig utveckling!
Du kommer att arbeta med hela spektrat från utredning till programmering och driftsättning i PLC- HMI- och SCADA-system direkt ute hos våra kunder. Din arbetsplats är såväl på vårt kontor som ute på fältet. Du kommer att utgå från Ystad men våra uppdrag sträcker sig från Hawaii i nordväst till Australien i sydöst. Mest håller vi oss dock i södra Skåne.
Profil:
Vi söker dig med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet av automation och PLC-programmering. Du har sannolikt en utbildning motsvarande högskoleingenjör inom automation och el. Du är en kreativ problemlösare som levererar kvalitet och effektivitet till både dina kollegor och kunder. Vi tror att du är genuint teknikintresserad och motiveras av att erbjuda våra kunder en automationslösning som överträffar deras förväntningar. Du har din spetskompetens inom PLC-programmering. För att klara av dina arbetsuppgifter skall du inneha B-kort. Du har kunskaper inom några av branschens programmeringsmjukvaror varor för de stora PLC-fabrikaten. Dina kunskaper i engelska är goda i såväl tal som skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tommy.qvist@elanelvvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elan El & Vvs AB
(org.nr 556236-2631)
Koppargatan 21A (visa karta
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef Automation
Tommy Qvist tommy.qvist@elanelvvs.se 0706210301 Jobbnummer
