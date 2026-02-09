Autism Skåne söker föreningskonsulent
Autism Skåne / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autism Skåne i Malmö
Autism Skåne söker föreningskonsulent (75%)
Autism Skåne verkar för att förbättra livsvillkoren för personer med autism och deras anhöriga, genom stöd, kunskapsspridning, nätverk och opinionsbildning. Vi arbetar värderingsstyrt, långsiktigt och nära våra medlemmar. Vill du vara med och stärka en värderingsdriven organisation som gör skillnad för personer med autism och deras anhöriga? Vi söker en strategisk och kommunikativ person som vill driva både verksamhetsutveckling och intressepolitiskt arbete. Rollen stärker föreningens långsiktiga hållbarhet, synlighet och påverkan. Du identifierar och driver utvecklingsprojekt, ansvarar för extern finansiering och bidragsadministration samt leder föreningens interna och externa kommunikation. Du bevakar samhällsutvecklingen, tar fram underlag till beslutsfattare och driver intressepolitiska frågor som förbättrar livsvillkoren för personer med autism.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
• Omfattning: 75% (enligt överenskommelse)
• Placering: Föreningens kansli finns i Malmö, möjlighet till hybridarbete. Då vi har aktiviteter på flera orter kan det förekomma arbete i hela Skåne.
• Tillträde: enligt överenskommelse
• Lön: individuell lönesättning
• Arbetstid: Målstyrd arbetstid, en del helg- och kvällsarbete kan förekomma
• Rapporterar till: Styrelsen eller av styrelsen utsedd arbetsgivaransvarig
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Verksamhetsutveckling och strategi
• Identifiera behov, trender och möjligheter för att utveckla föreningens verksamhet
• Initiera, driva och följa upp utvecklingsprojekt i samverkan med styrelse, medlemmar och externa aktörer
• Ta fram underlag för verksamhetsplaner, strategier och uppföljning till styrelsen
• Stödja lokalföreningar i deras utvecklingsarbete
Bidragsansökningar och finansiering
• Ta fram och skicka in ansökningar om bidrag, projektmedel och extern finansiering
• Samordna uppföljning, rapportering och utvärdering av beviljade projekt
• Hålla dig uppdaterad om utlysningar och bidragsmöjligheter
• Säkerställa kvalitet och bidra till en långsiktig finansieringsplan
Kommunikation
• Planera och genomföra kommunikationsinsatser i linje med föreningens mål och värdegrund
• Producera nyhetsbrev, webbtexter, pressmeddelanden och inlägg i sociala medier
• Samordna intern och extern kommunikation samt bidra till profilering av föreningen
• Stödja kollegor och styrelsen i kommunikationsfrågor
Intressepolitiskt arbete
• Omvärldsbevaka och analysera frågor som påverkar personer med autism
• Utarbeta rapporter, remissvar, policyförslag och underlag till styrelsen
• Representera föreningen i nätverk, samråd och möten med myndigheter, organisationer och beslutsfattare
• Bidra till opinionsbildning genom artiklar, debattinlägg, dialoger och föreläsningar
• Stödja lokalföreningar i deras påverkansarbeteKvalifikationer
• Erfarenhet av att skriva ansökningar till kommuner eller andra offentliga finansiärer.
• Har arbetat med intressepolitiskt arbete, analys eller samhällspåverkan
• Är självständig, strukturerad och bygger goda relationer internt och externt
• Mycket god förmåga att skriva tydlig svenska samt god digital kompetens (Office 365/Google, CMS, sociala medier).
• Har förståelse för ideell sektor och frågor som rör autism/NPFSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver relevant erfarenhet, gärna med exempel på beviljade ansökningar/projekt du drivit. Märk ansökan "föreningskonsulent". Sista dag att ansöka är 11 mars 2026
Ansökan skickas till: styrelse@autismskane.se
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: styrelse@autismskane.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Autism Skåne
Ängelholmsgatan 6 Lgh 9999 (visa karta
)
214 22 MALMÖ Jobbnummer
9732653