Auktoriserad revisor till Aronsson & Co.
AB Effektiv Borås / Ekonomijobb / Borås Visa alla ekonomijobb i Borås
2025-08-21
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Aronsson & Co söker nu en auktoriserad revisor som vill ta ett stort ansvar och bli en del av byråns framtid.
Din framtida arbetsgivare
Aronsson & Co är en mindre revisionsbyrå i Borås och Mark som erbjuder personlig service och bred kompetens inom revision, redovisning och ekonomisk rådgivning. Förutom revision bistår vi företag med skattefrågor, ekonomiska analyser och omstruktureringar - alltid med fokus på trygghet, tydlighet och långsiktiga kundrelationer.
Vad erbjuder rollen?
Som auktoriserad revisor hos Aronsson & Co. kommer du att:
Leverera högkvalitativ revision med noggrannhet, effektivitet och oberoende.
Bygga förtroende genom nära kundrelationer och förståelse för deras verksamheter.
Självständigt driva och påskriva revisionsuppdrag.
Bidra med affärsutveckling, rådgivning och långsiktigt kundvärde.
Hålla dig uppdaterad på lagar, regler och standarder för att säkra kvalitet.
Vi hoppas att du på sikt vill utveckla ledarskapet genom att stötta kollegor och ta större internt ansvar.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du auktoriserad revisor, civilekonom och har dokumenterad erfarenhet av revision. Du har mycket goda kunskaper i redovisning, skatt och relevant lagstiftning samt förmågan att självständigt driva och påskriva uppdrag.
Som person är du affärsmässig och professionell med hög integritet och gott omdöme. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt. Du trivs i en mindre organisation där du får ta stort ansvar, arbeta nära kunder och vara en central del i företagets utveckling.
Är detta din perfekta match?
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att forma din egen roll. Vi erbjuder attraktiva villkor. Här får du arbeta i en byrå som är välkänd i området och som har en stabil kundbas - allt från mindre familjebolag till större koncerner som omsätter hundratals miljoner kronor.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 14 september. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Pauline Vehniäinen på pauline@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
revisor, auktoriserad revisor,authorized public accountant, far, inpact Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Pauline Vehniäinen pauline@effektiv.se 033-4303860 Jobbnummer
9469520