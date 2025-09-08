Audionom till konsultuppdrag
2025-09-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Sundsvall
, Gävle
Audionom sökes till konsultuppdrag.
Vi söker legitimerad audionom till spännande konsultuppdrag med start i början av nästa år - främst i Norrland/norra Sverige.
Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta i varierande miljöer och möta patienter med olika behov. Uppdragen innebär att du arbetar på annan ort än där du bor. Ofta behöver du vara borta från hemmet under perioder, men vi ordnar både resor och boende så att du kan fokusera på ditt arbete och dina patienter.
Vi söker dig som:
Är legitimerad audionom.
Har minst två års erfarenhet inom yrket.
Är kommunikativ, flexibel och har ett genuint engagemang för människor.
Har B-körkort (meriterande, men inget krav).
Vi erbjuder:
50 000 kr/mån
12% Semesterersättning
4,5% Tjänstepension (ITP)
Omfattande försäkringspaket via Trygghansa och Fora
Betalt företagsboende på arbetsorten
Reseersättning
Ta del av företagets rabatter på bl.a gymkedjor, hotell och resebyråer
Fortbildning
Trygghet och stöd från en engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig dygnet runt.Publiceringsdatum2025-09-08Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan redan idag.
Mejla CV och ansökan till info@promediqa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Arbetsplats
Promediqa Jobbnummer
9497947