Audionom till Hörselenheten
Region Västmanland / Logopedjobb / Västerås Visa alla logopedjobb i Västerås
2025-10-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi behöver fylla på med dig som är legitimerad audionom eller snart klar med din utbildning till audionom och vill bidra med din kunskap i vår verksamhet. Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete där du får jobba i en sammanhållen hörselvård med allt under ett tak! Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med diagnostisering, rehabilitering och rådgivning för personer med hörselnedsättning. Du kommer att spela en nyckelroll i att förbättra patienters livskvalitet genom att erbjuda anpassade hörsellösningar och stöd. Som audionom kommer du att genomföra hörselundersökningar för att diagnostisera hörselnedsättning och anpassa hörapparater efter patientens behov. Du ger även rådgivning och vägledning till både patienter och deras anhöriga, samt utbildar dem i hur de ska använda och sköta sina hjälpmedel. Arbetet innefattar dessutom samarbete med läkare, logoped och tekniker för att säkerställa en helhetsinriktad hörselvård.
Som audionom hos oss på Hörselenheten kommer du att arbeta med en bred och sammanhållen hörselvård, allt ifrån utredningar av hörseln genom hörselmätningar i diagnostiserande syfte och som underlag för rehabilitering. Du kommer utföra behovsutredning, hjälpmedelsförskrivning med kvalitetssäkring samt utvärdering.
"- Jag har supertrevliga kollegor som är i olika åldrar där vissa har lång erfarenhet och en del nya som besitter ny kunskap vilket är en del av det som gör att jag trivs hos oss på Hörselenheten."
Gunnel, audionom
Om arbetsplatsen
Hörselenheten är en del av Öron- Näs- och halskliniken. Vi har verksamhet i Västerås, Köping, Sala och Fagersta och vi finns ungefär en timmes resa från Uppsala, Stockholm och Örebro.
Hörselenheten är en samlad resurs för länets barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet. Verksamheten jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med allt från diagnostik, rehabilitering, habilitering samt teknisk hörselvård. Som audionom hos oss kommer du vara en del av ett multiprofessionellt team som består av audionomer, läkare, kurator, teckenspråkslärare, logopeder, pedagoger, hörseltekniker, administratörer och kanslister.
För oss är det viktigt att du som ny hos oss kommer in ordentligt i arbetet och känner dig trygg därför får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Du välkomnas av en arbetsgrupp med hög kompetens och god kamratskap.
Vi erbjuder dig:
•
nya lokaler på Signalistgatan 6, Västerås - vårt alldeles egna Hörselhus
•
möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med allt från diagnostik, rehabilitering, habilitering samt teknisk hörselvård
Läs mer om regionens personalförmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad audionom alternativt är i slutet av din utbildning. Har du tidigare erfarenhet i jobbet som audionom ser vi det som en merit. Har du ytterligare språkkunskaper eller kunskaper i teckenspråk är det meriterande. Vi förutsätter att du har goda datakunskaper då vi använder datorer som arbetsverktyg. Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet från Cosmic och AuditBase. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Arbete på övriga hörselenheter i länet förekommer därför är det önskvärt att du har körkort.
För att lyckas med ditt uppdrag är viktigt att du är van vid att möta olika slags människor och har förmågan att bemöta patienter och medarbetare på ett respektfullt och positivt sätt. Vi ser att du som söker är självgående, flexibel och tydlig i din kommunikation med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning ca 9 månader.
Heltid
Placeringsort: Västerås men resor till filialer i länet kan förekomma vid behov.
Tillträdesdag enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats på Hörselenheten, Signalistgatan 6 den 24 och 28 november.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande enhetschef
Elin Humlebäck elin.humleback@regionvastmanland.se 021-17 47 79 Jobbnummer
9578734