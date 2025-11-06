Audionom
Västra Götalandsregionen / Logopedjobb / Alingsås Visa alla logopedjobb i Alingsås
2025-11-06
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Hörselverksamheten har verksamhet i hela Västra Götalandsregionen och ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet i alla åldrar.
Hörselverksamheten i Södra Älvsborg har mottagningar i Borås och Alingsås. Samverkan sker bland annat med Öron-, Näs- och Halsmottagningar, andra verksamheter inom Habilitering & Hälsa, brukarorganisationer, högskolor och universitet.
Vi söker en legitimerad audionom på tillsvidareanställning till vår Audionommottagning, med huvudplacering i Alingsås. Dina arbetsuppgifter
Som audionom på vår enhet arbetar du med både audiologisk diagnostik och rehabilitering. Åtgärderna utgår från en helhetssyn där audionomen tillsammans med andra yrkeskategorier samverkar med patient/närstående.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad audionom. Vi söker dig med intresse av kliniskt arbete med hörseldiagnostik och rehabilitering. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Viktigt att den person vi söker passar in i arbetsgruppen och vill var en del av den framtida utvecklingen av verksamheten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Auditbase, Noah och Melior.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Audionommottagning, Alingsås Kontakt
Emma Smedman 0700-824850 Jobbnummer
9591518