Atv/mc-Mekaniker/tekniker
2026-01-19
Vi är ett familjeföretag som bedrivit verkstad och varit engagerande i motorsport över 40 år (-1989).
Vårt mål är att vi med bästa möjliga servicegrad ska kunna erbjuda kunden bästa möjliga service, även om det är under tidspress så får man försöka bita ihop och serva kunderna på ett bästa sätt.
Så att varje kund skall kunna ha maximal glädje och nytta av sitt fordon eller maskin. B-körkort och erfarenhet av arbete på verkstad är ett krav och att du en gedigen, duktig mekaniker..
I så fall har vi drömjobbet för dig!
Vana erfarenhet av att laga maskiner, stort maskin intresse är ett krav. Helst av fyrhjulingar ATV/ UTV med tillbehör, och gärna av dom fabrikat vi säljer, men har man mekarna från liknande maskiner och bransch, har du fordonsteknisk utbildning så kan du vara teknikern för oss.
Data erfarenhet krävs eftersom all dokumentation och delar söks i olika sprängskisser, handböcker, gäller även garantier och felsökning m.m. Det mesta är via internet mot leverantörernas dataprogram och system. Mycket är på Engelska så man bör KUNNA LÄSA, FÖRSTÅ, SKRIVA på ENGELSKA.
Vi lägger MYCKET större vikt av din erfarenhet och PERSON än vad du har för utbildning.
Du har förmågan att ge god service trots att vissa dagar kan vara stressiga. Din omgivning och dina tidigare arbetsgivare beskriver dig som positiv och engagerad för arbetet.
Vi tror att du är en positiv person som ger det där lilla extra, samtidigt som du brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service!
Vi jobbar i en säsongs relaterad bransch vilket gör att man måste vara stresstålig och vara van vid att hålla många bollar i luften samtidigt.
Vi behöver efterhand utöka med ytterligare två kanske tre medarbetare på vår nya utställningshall och verkstad som kommer byggas under-2026 så känner du att detta skulle passa dig.
Så sök tjänsten nu!
Tillträde enligt överenskommelse men senast -2026-02-28
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum och så fort som möjligt.
Egenskaper som du skall ha:
• Ordningsam, kvalitetsmedveten , noggrann.
• Självgående men kunna arbeta i ett Team.
• Ansvarstagande.
Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
B-körkort och gärna MC-körkort är en merit.
Att du brinner för Fyrhjulingar, Mc och teknik, och har vana av att reparera och tillverka detaljer, svets kunnig med allra minst Mig?
Då har vi drömjobbet för dig!
Erfarenhet av arbete på verkstad?
Är du en gedigen mekaniker? Har du gått fordonsteknisk utbildning eller likvärdig och ca 5-8 års erfarenhet så är du kanske vår nya stjärn mekaniker?.
ATV & MC SERVICE är auktoriserade återförsäljare för ATV & UTV-maskiner samt Marina maskiner , CFMOTO, CFMOTO Mc, Can-Am ( BRP), TALARIA, KAYO-MOTO, Mfl.
Vi utför alla förekommande reparationer och service arbeten på alla övriga kända fabrikat av ATV / UTV.
Hos oss får du jobba i moderna lokaler med världens snabbaste växande varumärken.
Som mekaniker hos oss får du jobba med den senaste tekniken och dom två världsledande fabrikaten inom ATV/UTV/MC samt deras elfordon som även de växer på denna marknaden.
Så det ställer höga krav på teknikerns kunskap och engagemang för yrket.
Vi utför allt från ny montering, vanliga service, Skade reparationer, elektronik arbeten ombyggnader och trimningar av fordon, mappningar och injusteringar i bromsbänk kan förekomma.
Du är självgående och kan ta ansvar för dina uppgifter/arbetsorder. För dig och oss är det ytterst viktigt att du kan visa prov på kvalitets medvetenhet och att du är noggrann i ditt utförande.
Du bör ha ett trevligt och positivt sätt samt ett utpräglat ordningssinne.
Vi satsar på vår personal och anser att rätt medarbetare är A och O för vår framtida utveckling.
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
