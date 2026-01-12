Attendo Liljanshöjden söker Undersköterskor
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Attendo Liljanshöjden är ett nybyggt särskilt boende som ligger i Bredäng. Vi har totalt 62 platser fördelade på sex avdelningar, två avdelningar har somatisk inriktning och fyra avdelning har demensinriktning. Vi på Attendo Liljanshöjden arbetar utifrån konceptet kultur och nöje, vilket innebär att vi jobbar mycket med aktiviteter.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta extra då detta är en vid behovsanställning.
Som undersköterska är din huvuduppgift att jobba med omvårdnad av våra kunder, enklare städ och matlagning tillkommer. Du ska kunna arbeta i team men även självständigt. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal, gruppchef och verksamhetschef.
Vi har nya kunder som behöver omsorg och utökar nu vårt trevliga medarbetarteam med fler undersköterskor. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350 p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo Plus, via samarbete med Benifay
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 26-02-12 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
