AT-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Värnamo Visa alla läkarjobb i Värnamo
2025-12-09
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Värnamo sjukhus
I Värnamo har vi har inte bara ett attraktivt akutsjukhus att erbjuda våra AT läkare. Med stolthet kan vi även berätta att Värnamo kommun under de senaste åren fått fina utmärkelser både som Sveriges friluftskommun och Sveriges kulturkommun. Hurra! Hos oss är det verkligen lätt att trivas både på jobb och på fritid.
Vi söker nu 2-3 AT läkare med starter våren 2026.
Vi erbjuder dig
På Värnamo sjukhus strävar vi efter att erbjuda den AT du vill ha. Vår målsättning är att vara flexibla och lyssna till dina önskemål och därmed skapa nöjda och duktiga läkare. Vi erbjuder en AT med god introduktion, utbildningsaktiviteter och stora möjligheter att påverka genom samverkan.
Vi erbjuder 2-3 AT tjänster med starter:
• 23 februari 2026
• 1 juni 2026
Alla AT-block omfattar 21 månader och är fördelade på:
• Sex månader kirurgi (fyra månader kirurgi, två veckor anestesi och sex veckor ortopedi)
• Sex månader medicin inkl. geriatrik
• Tre månader psykiatri
• Sex månader allmänmedicin
Inom ditt AT-block har du sex valfria veckor (auskultation).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Vi söker
Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT tjänst. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha dokumenterade språkkunskaper motsvarande C1-nivå i svenska.
Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vårt sjukhus. Gemensamt är dock att vi ser att du är ansvarsfull, lugn, trygg och stabil i stressade situationer och att du har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och intervju
Din ansökan ska innehålla:
• Personligt brev
• CV
• LADOK-resultatutdrag/läkarexamensbevis
• Minst 2 kliniska referenser
• Foto
Skriv i din ansökan vilket år du tar/tog din examen.
Utländska sökanden ska dessutom bifoga socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige.
Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer kommer att hållas dagtid 7, 8 och 9 januari 2026. Besked om AT erbjudande sker i nära anslutning till sista intervjuardagen. Svar önskas därefter inom ett par dagar.
AT introduktion kommer att hållas 23-27 februari 2026.
Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Att vara medarbetare inom Region Jönköpings län
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Så här gör du om du är intresserad
Upplysningar angående ansökan och intervju lämnas av AT chef Margareta Wernvik, tfn 010 244 7392, margareta.wernvik@rjl.se
eller rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, tfn 010 244 7081 (#) eller pia.bolmgren.svensson@rjl.se
Vi vill ha din ansökan senast den 4 januari 2026.
Intervjuer kommer att hållas dagtid den 7, 8 och 9 januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Värnamo sjukhus är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Här bedrivs specialiserad vård - planerad såväl som akut - för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralerna.
Sjukhuset har cirka 110 vårdplatser, vilket innebär att det är precis lagom stort för att erbjuda en trivsam och samarbetsvänlig miljö och dessutom bredd på verksamheten.
Vi har flera nyrenoverade vårdavdelningar, och vi har en modern dialysenhet och ett lika modernt ambulansintag. Dessutom alldeles är operations- och intensivvårdsklinikens lokaler alldeles nybyggda .
Att bo i Värnamo är att uppleva småstadslivet på nära håll. Här är vardagen enkel!
Entreprenörsandan är stark i bygden. Nya affärsidéer, starta eget-kultur och samarbete är kännemärken. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RÖ94/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9636035