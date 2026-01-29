Associate Sales- & Marketing Coordinator
Coloplast AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coloplast AB i Malmö
, Kungsbacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Det här är en roll för dig som trivs med att äga dina områden, driva förbättringar i processerna du arbetar med, och vara länken mellan sälj- och marknadsorganisationen, i en dynamisk organisation. Som Associate Sales- & Marketing Coordinator blir du en del av vårt nordiska team och får en central roll i att stötta säljorganisationen med system, processer och supportmaterial. Du arbetar brett - från administration av Salesforce och vår utbildningsplattform mot hälso- och sjukvårdspersonal till koordinering av aktiviteter och hantering av marknadsresurser.
I rollen kommer du bland annat att
Vara Salesforce Superuser och primär kontaktperson för den nordiska organisationen - inklusive support, utbildning och förbättringsarbete
Följa upp leads samt hantera administration kopplad till nya patienter och samtycken
Leda implementeringen av Atos Learning Institute-projektet i Norden och koordinera lokala utbildningsinsatser
Ansvara för nordisk implementering av globala e-learnings och administrera vår utbildningsplattform
Koordinera delar av integrationsaktiviteterna mellan Coloplast och Atos Medical över hela den nordiska marknaden
Ge marknadssupport genom att lagerhålla, skicka ut och beställa marknadsmaterial till säljorganisationen, våra brukare och hälso-sjukvårdspersonal
Driva utveckling av arbetsprocesser och verktyg i en miljö som präglas av förändring och tillväxt.
Rollen är kontorsbaserad på Atos Medicals globala huvudkontor på Hyllie, Malmö
Om dig För att trivas i rollen tror vi att du har byggt upp en stabil grund inom Sales Operations, CRM-administration eller annat kommersiellt stöd - och nu vill ta nästa steg där du får mer ansvar och inflytande. Du är van att arbeta självständigt, har lätt för att se förbättringsmöjligheter och tar gärna initiativ till att utveckla processer och verktyg.
Du arbetar strukturerat och följer upp aktiviteter på ett sätt som skapar trygghet för både kollegor och samarbetspartners. Samtidigt har du en serviceinriktad och lösningsorienterad attityd - du tycker om när saker fungerar smidigt och bidrar gärna med idéer för att det ska bli just så.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att stötta en kommersiell organisation, till exempel inom sales support, CRM-administration eller marknadskoordinering
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system, gärna Salesforce
Goda kunskaper i engelska samt flytande i ett nordiskt språk
Erfarenhet av Learning Management System (LMS) är meriterande
Vad vi erbjuder Hos oss får du arbeta i en engagerad och vänlig organisation där ditt arbete gör verklig skillnad för våra användare. Vi erbjuder
Kollektivavtal
Flextid och en hållbar arbetstidsmodell
Satsningar på hälsa och välmående, inklusive Epassi lunchförmån och friskvårdsbidrag
Frukost på kontoret flera dagar i veckan
Sista dag att ansöka är 30 November men vi jobbar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan omgående.
Det här är en roll för dig som känner dig trygg i din kompetens men fortfarande vill utvecklas - och som trivs bäst i en miljö där du får kombinera system, struktur och kommersiellt affärsstöd i nära samarbete med sälj- och marknadsteam.
Välkommen med din ansökan! Founded in 1986, Atos Medical is the global leader in laryngectomy care as well as a leading developer and manufacturer of tracheostomy products. We are passionate about making life easier for people living with a neck stoma, and we achieve this by providing personalized care and innovative solutions through our brands Provox®, Provox LifeTM and Tracoe. We know that great customer experience involves more than first-rate product development, which is why clinical research and education of both professionals and patients are integral parts of our business. Our roots are Swedish but today we are a global organization made up of about 1400 dedicated employees and our products are distributed to more than 90 countries. As we continue to grow, we remain committed to our purpose of improving the lives of people living with a neck stoma. Since 2021, Atos Medical is the Voice and Respiratory Care division of Coloplast A/S Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coloplast AB
(org.nr 556207-5431)
Hyllie Boulevard 17 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Atos Medical Jobbnummer
9711896