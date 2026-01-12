Assisterande vaktmästare
2026-01-12
Som Assisterande vaktmästare på Leksand Sommarland är du en av dem som ser till att allt fungerar bakom kulisserna i parken. Du arbetar praktiskt hela dagen och är med och löser stora som små uppgifter, från byggprojekt och reparationer till sophantering och maskinkörning. Här får du köra lastfordon, arbeta varierat och bidra till att Sommarland hålls i toppskick.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra reparationer, underhåll och mindre byggprojekt
Köra lastfordon inom området
Sophantering
Stötta driften med praktiska uppgifter
Köra material och utrustning mellan olika arbetsplatser i parken
Enklare fastighets- och områdesskötsel
Vid behov stötta andra avdelningar
Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus och gillar att jobba praktiskt. Du är händig, noggrann och ansvarstagande. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ när något behöver fixas. Du är positiv, arbetsvillig och fungerar bra både i team och självständigt. Du har tidigare arbetat i en liknande roll och är trygg med att köra större maskiner och lastfordon. Eftersom rollen innebär daglig kommunikation med både kollegor och gäster talar du obehindrad svenska och engelska. B-körkort krävs.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Arbetstider varierar efter parkens öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 80-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
