Assisterande Tandsköterska
Sverigeklinikerna AB / Tandsköterskejobb / Emmaboda Visa alla tandsköterskejobb i Emmaboda
2026-01-22
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverigeklinikerna AB i Emmaboda
, Töreboda
, Uppsala
, Ludvika
, Falun
eller i hela Sverige
Vi söker någon som är engagerade och allt-i-allo. Viktigt är att kunna arbeta med tandläkare och kunna kommunicera med patienter. Viktigast är också relation to både tandläkare och patienter.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i fina lokaler i Emmaboda. Kliniken har 2 behandlingsrum. Här får du glada arbetskamrater och goda möjligheter till utveckling och eget ansvar. Vi söker dig som är är intresserad av att jobba inom vård och omsorg. Tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet som tandsköterska är meriterande, men inte ett krav. Kunskaper i journalföring är också meriterande. Du har lätt för att samarbeta och har ett gott bemötande mot medarbetare och kunder. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Våra tandläkare vill att du kan kommunicera på flera språk utöver svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Assistera tandläkaren, ta hand om sterilisering och inventering och annat sedvanliga arbete som ingår i yrke som tandsköterska.
Bostad finns.
Detta är deltidsarbete men kan bli mer. Vi får nya patienter hela tiden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
nazeem@sverigeklinikerna.se
E-post: nazeem@sverigeklinikerna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigeklinikerna AB
(org.nr 556869-9770)
Storgatan 28 (visa karta
)
361 30 EMMABODA Arbetsplats
Sverigeklinikerna AB Jobbnummer
9698981