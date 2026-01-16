Assistenttandläkare i Käkkirurgi Linköping
Käkkliniken har en bred verksamhet inom käkkirurgi, käkortopedi och oralmedicin.
Vi bedriver läns-, regions- och utomlänsvård. På Käkkliniken arbetar vi på olika sätt med skelettkirurgi inom ansiktsområdet, såsom ortognatkirurgi, ansiktstrauma, rekonstruktion och dentoalveolär kirurgi.
Vi arbetar också med mjukvävnadsåkommor såsom precancerösa förändringar. Den käkkirurgiska enheten består av en elektiv sektion och en akutflödes-sektion. Specialiserad vård och forskning bedrivs i samarbete med andra specialiteter på Universitetssjukhuset.
Tre av doktorerna är disputerade. Kliniken är godkänd som specialistutbildningsklinik i käkkirurgi. Här arbetar ungefär 40 medarbetare varav fyra specialister i käkkirurgi, tre ST-tandläkare/läkare och två assistenttandläkare. För närvarande besitter tre tandläkare också läkarlegitimation.
Mottagningsverksamhet, poliklinisk kirurgi och administration bedrivs i nya toppmoderna lokaler. Kliniken har medicinska ansvaret för inneliggande patienter med två egna avdelningsplatser.
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad tandläkare till käkkliniken. Du kommer i huvudsak att arbeta med dentoalveolär kirurgi.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta i huvudsak med käkkirurgiska sektionen. Det innebär; avdelningsarbete, polikliniska operationer, mottagningsarbete, dagjour. Du kommer att arbeta i team och arbeta med olika yrkeskategorier inom sjukvård och tandvård.
Om dig
Legitimerad tandläkare. Du ska ha tjänstgjort minst två år som allmäntandläkare. Särskilt meriterande är tjänstgöring inom specialiteten, jourtjänstgöring på obekväm tid inom specialiteten.
Trygg, stabil och noggrann. Du har stort intresse och engagemang i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ska ha en god förmåga att samverka i team och arbetar bra tillsammans med andra, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningen är tidsbegränsad till den 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning.
Tillträde 1 mars 2026.
Överläkare/docent/verksamhetschef Jahan Abtahi jahan.abtahi@regionostergotland.se 010-1038551 Jobbnummer
