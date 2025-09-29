Assistenttandläkare Endodonti Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Centrum Oral Rehabilitering (COR) är en specialisttandvårdsklinik i Falun med fyra avdelningar -endodonti, oral protetik, parodontologi och pedodonti. I samma byggnad finns också tandreglering och tandtekniskt laboratorium. Ett par hundra meter bort är käkkirurgi, orofacial medicin och odontologisk radiologi lokaliserade på Falu lasarett.
Inom avdelningen för endodonti är 1 specialisttandläkare, 2 ST-tandläkare och 2 tandsköterskor verksamma.
Dina arbetsuppgifter
Nu har du som nischtandläkare i endodonti möjligheten att söka till oss inom Specialisttandvården i Falun. Vi söker en assistenttandläkare på 40% till avdelningen för endodonti. Du kommer att arbeta med avancerade endodontiska behandlingar. Detta innebär planering tillsammans med specialist samt behandling och uppföljning av behandlingar. Tjänstgöringen kan även innefatta litteraturgenomgång och viss undervisning internt mot allmäntandvården. Har du idag din anställning utanför Folktandvården Dalarna kommer du att arbeta resterande del av din arbetstid på en allmäntandvårdsklinik i närområdet. Är du redan anställd i Folktandvården Dalarna behåller du din anställning på din nuvarande klinik.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och har arbetat heltid i minst två år. Du har genomgått en nischutbildning i endodonti och har arbetat minst ett år som nischtandläkare. Du arbetar idag rutinmässigt med mikroskop och har en vilja att utveckla dina kunskaper ytterligare inom området.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi ser att följande egenskaper krävs för tjänsten:
är ambitiös och motiveras av att arbeta mot uppsatta mål
är förtroendeingivande och kommunikativ i möten med patienter, har god samarbetsförmåga, är flexibel och prestigelös
är mån och tar ansvar för din egen utveckling
behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i både tal och skrift
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Rekryterande chef
Anne Talvilahti 076-768 76 03 Jobbnummer
9530984