Assistent till tandklinik
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tandvårdsassistent till Kvalident
Hos oss på Kvalident får du chansen att vara med och skapa tandvård i toppklass på en klinik med härlig stämning och höga ambitioner. Vår klinik har fokus på kirurgi och estetisk tandvård. Kvalitet är det som driver oss framåt, därför är det viktigt att hela vårt team är engagerat och intresserat av att utvecklas tillsammans.
Vi söker nu en tandvårdsassistent. Du behöver inte vara utbildad tandsköterska, utan vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla och vilja att lära.
Att arbeta som tandvårdsassistent hos oss på Kvalident
Som tandvårdsassistent hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet på kliniken. Du arbetar främst med administrativa uppgifter och i sterilen, men vid behov kan du även hjälpa till att assistera på behandlingsrum.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi stöttar varandra och hjälps åt. Vi erbjuder introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen.
Arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Administrativa uppgifter
Hantering av steril och instrument
Kundservice och patientkontakt
Beställningar och enklare klinikadministration
Assistera tandläkare vid behov
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om service, struktur och kvalitet. Du är noggrann, flexibel och prestigelös och trivs med att arbeta i team. På Kvalident är vi måna om varandra och vår arbetsmiljö, därför värdesätter vi samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Vi ser gärna att du:
Har god datorvana
Är ansvarstagande och strukturerad
Har lätt för att samarbeta
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från tandvård eller vård är meriterande men inget krav.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Urval sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-04Ersättning
Lönesättning sker individuellt.
Ansökan och frågor
Du ansöker genom att maila ditt CV och personliga brev till josef@kvalident.se
. Vi återkommer efter genomgång av ansökningarna.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta
Josef Khalifa via mail eller telefon 076 082 63 41. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: josef@kvalident.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvalident Dental Group AB
(org.nr 559348-6979)
111 44 STOCKHOLM Jobbnummer
