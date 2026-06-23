Assistent till 26-årig kvinna i Särö
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vi söker dig som är kvinna och som vill arbeta hos vår 26-åriga härliga kund i Särö med start april månad.
Vår kund har cerebral pares, intellektuell funkionsnedsättning samt EP. Som assistent finns du med under hela eftermiddagen och kvällen samt varannan helg och bistår med hjälp i alla dagliga moment kring omvårdnad samt stöttar vid aktiviteter. Du är en trygg person vid hennes sida och viktigast av allt är att du är en lugn och lyhörd person, gärna med en glad, lekfull och busig personlighet med barnasinnet kvar. Du tycker om att hitta på saker och har lätt för att ta egna initiativ.
Det krävs inte att du har erfarenhet av att vara assistent sedan tidigare då vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet, men vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska eller har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, intellektuell funktionsnedsättning, CP-skada eller EP.
Vår kund tycker om att hitta på saker och uppskattar om ni går och bowlar tillsammans, fikar eller shoppar.
Hon älskar att gå på Liseberg och lyssna på musik och uppträdanden.
Dina arbetstider är varierande mellan vardagar 16-22 samt varannan helg lördag och söndag 11-22. Tiderna kan komma att justeras något.
Vi söker två personer och tjänsterna är på ca 50-75% vardera med möjlighet till att jobba mer.
Under sommaren när vår kund är ledig från sin dagliga verksamhet så finns även möjlighet att arbeta längre pass på vardagar.
Intervjuer kommer att ske löpande och inskolning kommer att påbörjas under april månad.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: caroline.johansson@sarnmark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121653". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Särö (visa karta
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411 00 SÄRÖ Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Caroline Johansson caroline.johansson@sarnmark.se Jobbnummer
9974189