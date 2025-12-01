Assistent till 21-årig kille
Nordin Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Har du arbetat med Autism och ADHD tidigare så är detta meriterande.
Du som söker tjänsten bör se detta som ett långsiktigt uppdrag.
Arbetet innebär att hjälpa honom i olika delar i vardagen och i hemmet som till exempel på/avklädning, intimhygien, olika träningsaktiviteter, massage samt att vara behjälplig vid matsituationer. Vill att du kan laga mat/husmanskost
Goda kunskaper i svenska språket är viktigt p.g.a kommunikation och även att du ska kunna tyda skriftliga arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag 15-22 samt lördag 11-18 och 11-22. Det kommer att vara ett rullande schema.
• Du ska tycka om att sjunga och ha erfarenhet av svenska barnvisor
• Du ska kunna simma då man i regel åker och badar varje fredag. Du som assistent behöver vara med i bassängen.
• Du kommer att möta honom när han kommer hem från skolan.
• Du behöver kunna cykla.
• Du som söker ska ha erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag.
• Du behöver ha manuell körkort för att kunna söka denna tjänst.
Maila din ansökan med ett foto, personligt brev och cv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
via mejl
E-post: malin@nordinassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F21". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordin Assistans AB
(org.nr 559009-7530)
757 57 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9623680