Assistent sökes till ung man
Strandbergs Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-17
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Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är positiv, flexibel och har ett gott bemötande – två självklara egenskaper för att lyckas i rollen.
Tjänstens omfattning är på 20 timmar i veckan på en fast schemarad.
Kort presentation från brukaren:
Jag söker en manlig assistent som ska hjälpa mig i mitt vardagliga liv. Jag är i behov av mycket hjälp av
olika slag, då jag har en kronisk sjukdom som begränsar mig från att röra mig allt för mycket. Mina
begränsningar innefattar bland annat, lite rörlighet i armarna vilket tillåter mig att kunna hålla i till
exempel mobilen samt en elstol för att kunna sticka till krogen. Jag tycker verkligen om att lyssna
på musik. Mestadels är det rock men jag lyssnar även på annat så som elektronisk musik och ännu
mera rock! Personliga favoritband är Primus, Dead Kennedys och Zeal & Ardor. Film är ett annat
intresseområde och där jag gillar genrerna thriller och skräck. Regissörer som jag gillar är Dario
Argento, David Cronenberg och Gaspar Noé. Vad jag söker i en assistent är en person som är
stresstålig, kan arbeta självständigt och helst har liknande intressen.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du mig bland annat med:
Förflyttning till och från rullstol
På- och avklädning
Personlig hygien
Att räcka saker och vara mina förlängda armar i vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: gitte@strandbergs-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent till ung man". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strandbergs Personlig assistans AB
(org.nr 556861-6238), http://www.strandbergs-assistans.se
Helmfeltsgatan 2 (visa karta
)
211 48 MALMÖ Arbetsplats
Strandbergs Personlig Assistans AB Jobbnummer
9967966