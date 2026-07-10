Assistent sökes till 3-årig flicka
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten
Kunden är en charmig och glad flicka på snart 3 år som bor i strax utanför Malmö tillsammans med sin mamma, pappa och systrar. Kunden föddes med en ovanlig genetisk sjukdom som påverkar hennes hjärna, muskler och andning. Hon kan få plötsliga andningsuppehåll och det gäller därför att du som assistent aldrig lämnar henne utan uppsikt och är redo att hjälpa henne igång med andningen igen om hon får andningsuppehåll.
Under vardagarna går hon på en anpassad förskola för barn med svåra funktionsnedsättningar. Där är du som assistent med om dagarna och ni åker tillsammans med färdtjänst från och till förskolan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Lugn/trygg
Lyhörd
Glad/positiv
Omhändertagande
Vi söker en assistent som tycker om att jobba med barn. Du har ett stort ansvar och det är viktigt att du känner dig trygg i dig själv och i din roll. Det är viktigt att du kan hantera oförutsägbara händelser och agerar professionellt, lugnt och metodiskt. Det är positivt om du arbetat inom assistans eller barnomsorg tidigare. Kunds föräldrar och assistenter kommer att lära dig arbetet så det är viktigt att du är en person som passar bra ihop med både kund och familj och har lätt för att anpassa dig.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Vikarie
Omfattning: Vid behov med chans till fasta pass
Arbetstid: Dagar, kvällar, helger
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Nathalie Strand Verksamhetschef nathalie.strand@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050062-2096167". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
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212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Nathalie Strand nathalie.strand@frosunda.se Jobbnummer
9999278