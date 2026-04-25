Asiatisk kock sökes omgående!
2026-04-25
Asiatisk kock sökes - varm mat (heltid/deltid) - Hallsberg
Vi söker en engagerad och ansvarsfull kock till vårt kök med fokus på asiatisk varm mat. Hos oss lagar vi smakrika rätter i en trivsam miljö där kvalitet, samarbete och respekt står i centrum. Nu vill vi välkomna en ny kollega som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-04-25Om tjänsten
Som kock hos oss kommer du att arbeta med tillagning av olika asiatiska rätter, förberedelse av råvaror samt bidra till att köket fungerar smidigt i det dagliga arbetet. Du kommer att vara en viktig del av teamet och ha möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Tillaga asiatisk varm mat (t.ex. wok, nudelrätter, risrätter m.m.)
Förbereda ingredienser och råvaror
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Samarbeta med kollegor för att skapa en bra arbetsmiljö
Bidra till effektiv service och nöjda gäster
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock (meriterande men inget krav)
Eller saknar erfarenhet men har stark vilja och motivation att lära dig
Är ansvarstagande, noggrann och stresstålig
Kan arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt förhållningssätt och vill utvecklas
Vi värdesätter din inställning och vilja mer än din bakgrund. Om du är engagerad och villig att lära dig, är du varmt välkommen att söka även utan tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid
En trygg och vänlig arbetsmiljö
Introduktion och upplärning vid behov
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom asiatisk matlagning
Ett team som stöttar varandra
Plats: Hallsberg
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig!
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: usuh1984@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Usuh AB
(org.nr 559332-7454)
Västrastorgatan 7C (visa karta
)
694 30 HALLSBERG Arbetsplats
Amuu sushi Jobbnummer
9875978