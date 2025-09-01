Asiatisk kock
Asian Town Töcksfors AB / Kockjobb / Strömstad Visa alla kockjobb i Strömstad
2025-09-01
Asian Town Töcksfors tillhör en koncern med restaurangen spridda längs den norska gränsen i Västra Götaland och Värmland. Vi fokuserar på mat och matupplevelser från hela östra Asien och finns i form av bland annat My Wok, YOMO och Asian Town. Asian Town fokuserar på servering av både buffé och a la carte med smaker från hela Asien, alltid med ett leende på läpparna.
Vill du bli en del av vårt team? Just nu söker vi en ny kock till Asian Town Töcksfors. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som kock på Asian Town kommer du vara en del av vårt köksteam. Köket jobbar tillsammans med servicepersonalen för att se till att varje kund lämnar restaurangen mätta och belåtna.
Arbetsuppgifterna du som kock för Asian Town kommer utföra är bland annat att tillaga mat till både buffé och meny, preparera råvaror inför tillagning och städa i köket.
Vem söker vi?
Vi söker dig med en grundläggande utbildning inom restaurangkök och med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom det asiatiska köket. Du ska kunna vara flexibel i dina arbetsuppgifter och kan hålla ett högt arbetstempo. Meriterande om du kan tala svenska, engelska och/eller mandarin.
Du som person är motiverad, effektiv, flexibel och klarar av att ha flera aktiva arbetsuppgifter samtidigt. Du är noggrann i ditt arbete och strävar efter att göra varje gäst mätt och belåten. Du är en naturlig lagspelare och prioriterar samarbete.
Vad erbjuder vi dig?
En hemtrevlig, mångkulturell och välfungerande arbetsplats där vi ständigt vill utveckla vår personals kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar alltid och värnar om varandra och våra gäster.
Övrig information om tjänsten
Du kommer lära dig alla arbetsuppgifter av våra andra kockar.
Schemaläggning sker i Planday med arbetstider dagtid, vardagar och helg, mellan 09:00 & 20:00.
Lön och villkor sker enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jen@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asian Town Töcksfors AB
(org.nr 559034-0740)
Älverudsvägen 1 (visa karta
)
452 35 67010 TÖCKSFORS Jobbnummer
9486535