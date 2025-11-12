Arméstaben söker stabsassistent till Operationssektionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Enköping Visa alla militärjobb i Enköping
2025-11-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Information om tjänsten
Operationssektionen tillhör Arméstabens Genomförandeavdelning. Vi leder arméns internationella insatser och stödinsatser, ansvarar för produktion av krigsförband samt hanterar uppkomna uppgifter i det korta tidsperspektivet. Sektionen fungerar som "spindeln i nätet" i Arméstaben och har en central roll i att samordna, driva och följa upp arméns verksamhet - nationellt och internationellt.
Som medarbetare vid Operationssektionen (OPS) blir du en viktig del i arbetet med att planera, förbereda och genomföra arméns insatser. Arbetet är omväxlande och dynamiskt, med ett högt tempo, nära samarbete och snabba förändringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent vid Operationssektionen ansvarar du för att ge administrativt stöd i det dagliga arbetet och i samband med nationella samt internationella insatser. Rollen innebär nära samverkan med både kollegor inom sektionen och andra delar av organisationen.
Du medverkar i planeringsmöten, dialoger och ledningsaktiviteter genom att förbereda, dokumentera och följa upp olika delar av arbetet. I tjänsten ingår även att hantera administrativa uppgifter i system som PRIO och Vidar samt andra interna verktyg. Arbetet omfattar dessutom beställningar, rapportering och annan dokumenthantering. Deltagande i övningar och verksamhetsuppföljningar, ibland på annan ort, är också en naturlig del av uppdraget.
Kvalifikationskrav
- Genomförd militär grundutbildning
- Gymnasieexamen
- Goda kunskaper i MS Office programmen
- B-körkort
- God förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift, både på svenska och engelska
Meriterande/önskvärt
- Gruppbefälsutbildning
- Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
- Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
- Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
- Tidigare anställd inom Försvarsmakten
- Genomförd grundkurs i stabstjänstPubliceringsdatum2025-11-12Dina personliga egenskaper
Tjänsten innebär hantering av sekretessklassificerad information, vilket ställer höga krav på din integritet och ditt omdöme. Som person är du trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt utifrån uppdragstaktik. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och utför dem med noggrannhet och lojalitet. Din kommunikativa förmåga gör att du lätt skapar goda kontakter och samarbeten, både inom sektionen och med andra delar av organisationen. Du trivs i en miljö där samarbete, tydlig kommunikation och gemensamt ansvar är centrala delar av arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: GSS/K tidsbegränsad anställning, visstidsanställning enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten."
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetet är normalt förlagt till kontorstid men oregelbundna arbetstider och tjänsteresor förekommer
i viss omfattning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas
under ansökningstiden.
Information om tjänsten lämnas av
Övlt Henrik Rosdahl, C OPS, henrik.rosdahl@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Therese Pettersson, email: Therese.y.pettersson@mil.se
, Telefonnummer: 072 165 8238
Fackliga företrädare (Samtliga nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica LundhAnställningsvillkor
Anställningsformen ställer krav på godkänd säkerhetsprövning. Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap, jour och genomföra tjänsteresor.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 december 2025. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida), där du förklarar varför du är lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9601956