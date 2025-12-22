Arkivhandläggare NU-sjukvården
2025-12-22
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du vår nya kollega?
Vi står inför en stor utveckling och förändring inom digitaliseringsområdet de närmaste åren och vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
På vår enhet arbetar cirka 40 medarbetare som har olika funktioner, bland annat systemförvaltare, arkivredogörare, arkivarier och assistenter. Vi arbetar på både Uddevalla Sjukhus och NÄL.
Reception och Arkiv är en del av NU-sjukvårdens vårdadministration. Enheten består av reception, journalarkiv och E-arkiv. I Journalgruppen erbjuder vi möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en utvecklande och stimulerande miljö där du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med härliga kollegor.
Vi söker nu engagerade och strukturerade handläggare som vill vara en del av vårt team och bidra till en rättssäker och effektiv hantering av utlämnande av journalhandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt utlämnade av journalhandlingar i forskningssyfte
Om tjänsten
Som medarbetare hos oss kommer du att handlägga och administrera förfrågningar om journalutlämning från patienter, vårdgivare, myndigheter och andra behöriga instanser. Du ansvarar för att utlämningen sker enligt patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR. Arbetet innebär även att göra sekretessprövningar och att samverka med jurist, chefläkare och vårdenheter i mer komplexa ärenden.
Du kommer att hantera både fysiska och digitala journalhandlingar i våra system, däribland journalsystemet Melior. En viktig del av arbetet är också att informera och vägleda både interna och externa parter i i frågor som rör journalutlämning, samt att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av våra processer.
I arbetet ingår bland annat:
Sekretessprövning av journaler.
Tillämpning av lagstiftning, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientdatalagen(PDL) och offentlighet och sekretesslagen (OSL).
Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Du har examen från universitet eller högskola socialt arbete, juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av administrativt arbete, handläggning och utredning av allmän handling, gärna inom hälso-och sjukvård, myndighet, region eller annan offentlig verksamhet. Du har mycket god förmåga att att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har god kunskap om lagar och regelverk inom hälso-och sjukvårdsområdet, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i vårdadministrativa system såsom exempelvis Melior, Obstetrix, Elvis och Barium.
Som person har du en god förmåga att analysera komplexa frågor. Du arbetar strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar, samt god förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper. Vidare är du flexibel och lösningsorienterad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi kan komma att intervjua löpande under hela ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
