Arkivarie till rättsavdelningen
Statens institutionsstyrelse / Bibliotekariejobb / Solna Visa alla bibliotekariejobb i Solna
2026-03-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som Arkivarie på SiS får du möjlighet att vara med på en förändringsresa som syftar till att skapa arbetssätt som säkerställer likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet med fokus på ungdomar och klienter. Tillsammans med fem andra arkivariekollegor stödjer du verksamheten i frågor kring arkiv och informationshantering, både mot institutionerna runt om i landet och på huvudkontoret.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat processkartläggning, bevarande och gallringsutredningar samt framtagande av klassificering struktur. Du arbetar även med framtagande och revidering av styrdokument, rådgivning samt med informationshantering kopplat till SiS olika system. SiS arkiv består av både pappersarkiv och elektroniska handlingar i olika verksamhetssystem. SiS har även ett E-arkiv.
Resor i landet förekommer då myndighetens arkiv är spridda på ett fyrtiotal platser med arkivbildning på varje institution. Arbetet gentemot institutioner omfattar huvudsakligen stöd i ordnings-och förteckningsarbete samt arbete i samband med arkivleveranser. Den lokala hanteringen sköts av utsedda registratorer/administratörer.
SiS verksamhet ska vara jämlik och fri från diskriminering och vi utför vårt arbete med god etik och hög kvalitet. På Rättsavdelningen präglas arbetet av hög tillgänglighet för verksamheten då vi arbetar brett mot hela myndigheten. Rättsavdelningen har ca 40 medarbetare och är uppdelad i fyra sektioner; Sektionen för myndighetsjuridik, Sektionen för verksamhetsjuridik, Sektionen för informationsförsörjning och Sektionen för registratur och allmänna handlingar. Som Arkivarie kommer du att arbeta vid Sektionen för informationsförsörjning under ledning av en sektionschef. Vid sektionen arbetar utöver fem arkivarier även fem registratorer, en informationssäkerhetssamordnare, två dataskyddshandläggare och fyra dataskyddsjurister.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning i arkivvetenskap, minst 60 hp
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med arkiv i offentlig förvaltning
• God förmåga att kommunicera obehindrat i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av att arbeta med processkartläggning och klassificering struktur
• Erfarenhet av att arbete med framtagande av styrdokument
• Erfarenhet och kunskap av informationsvärdering, såsom arbete med bevarande-och gallringsutredningar av IT-system
• Erfarenhet av arbete med E-arkiv
• Erfarenhet av projektledning
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har en god samarbetsförmåga. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattande beslut och riktlinjer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor! Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Ansökan:
Ansök senast; 12 april 2026
Referensnummer; 2.9.1-2709-2026
Välkommen med din ansökan!
Kontaktperson:
Sektionschef Pontus Ockborn
010-453 40 32
Fackliga företrädare:
Jenny Kingstedt
ST- OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
SACO-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9794972