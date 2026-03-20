Arkivarie till Kiruna
Bemannia AB (Publ.) / Bibliotekariejobb / Kiruna
2026-03-20
Är du arkivarie med erfarenhet och söker ett kortare uppdrag innan sommaren? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu en arkivarie för ett kortare uppdrag i Kiruna inom offentlig sektor under perioden 2026-04-01 till och med 2026-05-15, med möjlighet till förlängning (dock som längst till 10 juni 2026). Andra datum kan accepteras så länge målet att upprätta svar och ovannämnda underlag uppfylls innan angivet slutdatum. Svaret ska lämnas till Riksarkivet senast 12 juni 2026. Omfattning: 100%. Lägre omfattning kan accepteras så länge målet att upprätta svar och ovannämnda underlag uppfylls innan angivet slutdatum.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Ordna och förteckna arkiv
Dokumentera myndighetens elektroniska handlingar och integrera dokumentationen med arkivredovisningen, i enlighet med bestämmelserna i RA-FS 2009:1, 5 kap.
Upprätta arkivredovisning
Uppdatera arkivbeskrivningens uppgifter, vilka regleras genom bestämmelser i RA-FS 1991:1, 6 kap, om enligt vilka av Riksarkivets föreskrifter gallring sker, då den i ett fall hänvisade till ett upphört sådant.
Upprätta informationshanteringsplan, göra bedömningar avseende innehåll i handlingar för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar ska förvaras i enlighet med bestämmelserna i RA-FS 1991:1, 6 kap, upprätta beskrivningar av klassificeringsstrukturens processer, upprätta en redovisning av handlingsslag och handlingstyper, samt komplettera redovisningen av förvaringsenheter med uppgifter om förvaringen också andra handlingar än de diarieförda.
Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
Upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar i enlighet med bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, RA-FS 2009:1, 3 kap.
Avstämningar med ansvarig chef samt med myndighetens arbetsgrupp (projektledare, avgående arkivarie och tillträdande arkivarie)
Närliggande uppgifter kan tillkomma

Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS.
Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 23 mars 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
