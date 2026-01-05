Arkivarie till Heby kommun
2026-01-05
Älskar du e-arkiv? Hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av vårt e-arkiv, ett arbete vi bedriver tillsammans med fem andra kommuner.
Rollen
- Du bevarar, tillgängliggör och säkerställer att elektronisk information hanteras på ett långsiktigt hållbart och rättssäkert sätt
- Tillsammans med våra samverkanskommuner:
• driver du utvecklingen av vårt e-arkiv och deltar i utformandet av vår digitala informationsförvaltning
• planerar, samordnar och genomför du överföringar av information till e-arkivet
• deltar du i utvecklingen av strategier, riktlinjer och rutiner för e-arkivering
• kvalitetssäkrar du metadata, format och informationspaket
• samverkar du med systemförvaltare, leverantörer och andra samarbetspartners
- Du har ansvar för vårt fysiska arkiv och vårt föreningsarkiv och stöttar våra verksamheter genom råd och stöd inom hela arkivområdet. Du ingår i interna nätverk där du samarbetar med kollegor från övriga förvaltningar
- Du söker efter handlingar, gör utlämnanden, förtecknar arkivmaterial, utövar tillsyn enligt arkivlagen och arbetar med informationshanteringsplaner och gallringsbeslut
Det här är vi
Hos oss blandas skratt, idéer och arbete i en härlig mix. Vi är prestigelösa, engagerade och tycker om att gå till jobbet. Vi är stolta över det vi gör och vårt arbete för den demokratiska processen. Vi har frihet under ansvar och ingen dag är den andra lik. Självklart finns det möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
• Vi har en fin sammanhållning och löser saker tillsammans. Disa Hasselberg Kommunsekreterare, Kommunkansliet.
Är det här du?
Du, precis som vi, älskar variation och att jobba både verksamhetsnära med korta beslutsvägar och övergripande arbete i samverkan med andra kommuner. Du trivs i rollen som nyckelperson som ger stöd till verksamheterna inom informationsförvaltning.
Vi vill att du har:
- högskoleutbildning inom arkivvetenskap, informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig
- goda kunskaper om arkivlagstiftning och offentlighet- och sekretesslagen
- förståelse och kunskap för tekniska system och digitala informationsflöden
- ett stort intresse för den digitala utvecklingen inom arkivområdet
- god pedagogisk förmåga, kan arbeta både självständigt och i grupp samt god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt
- driv, initiativförmåga och att du fullföljer och färdigställer utvecklingsarbete
Det är mycket värdefullt för oss om du har erfarenhet av arbete med e-arkiv, framtagandet av informationshanteringsplaner, systemförvaltning, projektledning, sekretessprövning av allmänna handlingar och har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Rekrytering sker löpande.
Tjänsten kommer att vara placerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning kommer att göras vid rekrytering. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/167".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunkansliet
Karin Eljansbo, kanslichef 0224-36113
9668531