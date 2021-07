Arkivarie - Etteplan Sweden AB - Arkivariejobb i Solna

AIM (Asset Information Management) behöver stärka upp med fler medarbetare hos våra anläggningskun-der i regionen. Vill du jobba i ett team som driver frågor kring dokumentationshantering och digitalisering? Tycker du om att planera, strukturera och ta ansvar? Då är det kanske dig vi söker!Din roll som arkivarieI rollen som arkivarie arbetar du med samtliga frågor rörande informationshantering hos kunden. Kunden i fråga är inom Energibranschen.I det dagliga arbete ingår att stötta verksamheten både i strategiska och operativa frågor samt arbete med olika utvecklingsprojekt inom området. Som arkivarie ansvarar du för att säkerställa att hanteringen av in-formation hos kunden sker i enlighet med gällande lagar och interna bestämmelser. I din roll ingår även att praktiskt arbeta med informationsredovisning och andra i övrigt förekommande arkivarieuppgifter så som exempelvis att hantera dokumentationsärenden samt ordna och förteckna dokumentation.2021-07-07Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är en självgående person som samarbetar effektivt med andra och ser vinsten i att dela med dig av kunskap för att nå gemensamma mål. Vi söker dig som tar egna initiativ, du söker aktivt ny kunskap och använder din erfarenhet på ett kre-ativt och flexibelt sätt. Du har förmåga att se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem samt gör prioriteringar med gott omdöme. I rollen som arkivarie har du god kommunikativ förmåga och trivs med att ha kontakt med personer i olika sammanhang.Vi söker dig som har en akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande ut-bildning och minst 1 års arbetslivserfarenhet som arkivarie.Du har flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och goda kunskaper i MS Office.Resor i tjänsten kan förekomma. B-körkort är meriterande.Vi erbjuderEtt jobb som är meningsfulltFå ett jobb som är meningsfullt På Etteplan har vi turen att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över!Unika utvecklingsmöjligheterUnika utvecklingsmöjligheter genom vårt stora kontaktnät och vår gedigna erfarenhet från många olika branscher gör att vi kan erbjuda dig unika möjligheter att utvecklas som ingenjör. Vi vågar påstå att utvecklingsmöjligheterna på Etteplan är oändliga - så länge du har drivet och nyfikenheten förstås!God sammanhållning och ett öppet klimatKompetensutveckling och spännande uppdrag i all ära - men på Etteplan är gemenskap och kollegial samhörighet lika viktigt. Här är det högt till tak och du får vara som du är. Olikheter är nämligen något vi omfamnar då vi vet att det berikar och bidrar till nya perspektiv! För att bibehålla den goda stämning vi lyckats bygga hittar vi på roliga aktiviteter ihop såsom att åka på skidresa, delta i motionslopp och gå på After Work minst en gång i månaden.Generösa förmånerNaturligtvis erbjuder vi alla våra anställda friskvårdsbidrag och ett omfattande förmånspaket som hela tiden förbättras, dessutom har vi möjlighet att erbjuda personalbil till alla våra anställda.Känns det som att profilen stämmer in på dig eller någon du känner? In och sök eller dela/tipsa gärna!Etteplan - Engineering with a difference.