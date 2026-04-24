Arkivarie
2026-04-24
Informationsförvaltningsenheten har ett övergripande ansvar för och arbetar med att förvalta Region Gotlands gemensamma informationstillgångar. Enheten består av två verksamheter, registratur och regionarkiv.
Informationsförvaltningsenheten söker nu en arkivarie till regionarkivet. Regionarkivet är slutarkiv för Region Gotland och dess föregångare. Region Gotland har sedan 1971 landstingsfunktion vilket innebär att regionarkivet fungerar både som landstings- och kommunarkiv. Arbetsplatsen är samlokaliserad med Riksarkivet Visby på Arkivcentrum Gotland vilket ger besökare möjlighet att på samma plats få ta del av en stor del av det kulturarv som arkiven utgör och också att delta i den publika verksamhet som görs i samverkan mellan institutionerna.
På regionarkivet kommer du att ingå i en arbetsgrupp som består av två arkivhandläggare, en arkivassistent och fyra arkivarier varav en är regionarkivarie. Arbetsgruppen leds av enhetschefen för informationsförvaltningsenheten. Enhetschefen fördelar sin tid mellan registraturen och regionarkivet.
I tjänsten som arkivarie kommer du att vara delaktig i det löpande arbetet inom regionarkivet. Du kommer att arbeta med att ge råd och information till regionens förvaltningar och bolag i arkiv- och informationshanteringsfrågor. Din uppgift är att vara styrande, rådgivande och utvecklande, med särskilt fokus på regelverk, tillsyn, fysisk och digital arkivering samt långsiktig informationsförsörjning samt andra förekommande arbetsuppgifter inom regionarkivet.
Region Gotland hanterar fortsatt analoga handlingar men vi går mer och mer mot det digitala och därför är det av stor vikt att du har kompetens inom båda områdena och kan arbeta både analogt och digitalt.
Du kommer vara ansvarig för regionarkivets del i Arkivcentrum Gotlands publika verksamhet vilket bland annat innebär att ta emot grupper för att informera om vår verksamhet och samlingar. Du kommer tidvis att tjänstgöra i informationsdisken på Arkivcentrum Gotland vilket innebär tillhandahållande av handlingar ur arkivet på plats. Arbetet är delvis fysiskt krävande och det kan förekomma rörelse och tunga lyft.
Arbetet kan innebära hantering av säkerhetsklassificerade handlingar och därför kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning.
Arbetsuppgifter som fördelas i arkivariegruppen
Utöva tillsyn enligt arkivlagen och planera samt genomföra tillsynsinsatser
Ge kvalificerad rådgivning till förvaltningar, bolag och stiftelser i arkiv- och informationshanteringsfrågor
Förvaltning av informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen enligt fastslagna ansvarsområden
Arbeta med regionens e-arkiv, inklusive planering, mottagande av leveranser, säkerhetsgenomlysning och utveckling av digital långtidslagring
Handlägga ärenden, inklusive sekretessprövningar och mer komplexa förfrågningar
Fungera som objektsförvaltare för system såsom Visual Arkiv och e-arkiv enligt fastslagna ansvarsområden
Medverka i publik verksamhet, utbildningar, föreläsningar och utställningar
Vara webb- och kommunikationsansvarig för regionarkivets interna och externa webb samt vissa sociala medier enligt fastslagna ansvarsområden
Medverka i strategisk planering, utvecklingsarbete och remisshantering
Hantera arkivleveranser, ordna och förteckna.
Sekundärt: Bemanna regionarkivets telefon, funktionsbrevlåda och informationsdisk (inkluderar framtagning av handlingar)
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning varav minst 60hp i arkiv- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning och motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har minst ett års erfarenhet av att arbeta som arkivarie inom offentlig sektor. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha kunskap om och praktisk erfarenhet av att tillämpa den lagstiftning som styr informationshanteringen inom den kommunala och regionala sektorn. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda projekt och utbildningar. Du har arbetat med implementering av system och leveransarbete, gärna inom e-arkiv.
Du har arbetat med policydokument och strategier för elektroniskt bevarande, samt med uppföljning av beslutade åtgärder. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i olika digitala system och IT-verktyg. Erfarenhet av arbete i Visual Arkiv eller liknande är meriterande. Vi ser gärna att du har B-körkort.
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad. Du har förmågan att kommunicera ditt budskap på ett pedagogiskt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och känsla för service. Du kan självständigt driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Informationsförvaltningsenheten Kontakt
arkivarie
Erik Liljegren erik.liljegren@gotland.se 0498-269060
9874255