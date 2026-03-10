Arkivadministratör till Forsmark!
2026-03-10
Struktur, papper & samhällsnytta - i perfekt ordning. Vi söker dig som vill jobba med dokumentation och arkiv på Forsmark. En viktig roll där din känsla för kvalitet gör skillnad. Varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Forsmarks kärnkraftverk är den enskilt största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmark arbetar för och har som mål att göra Sverige fossilfritt inom en generation. I denna roll får du vara med och bidra till detta genom att tillsammans med din arbetsgrupp se till att arkivet följer regler och lagar som gäller inom kärnkraften.
Som Arkivadministratör kommer du att arbeta med att gå igenom och boxlägga pärmar i Forsmarks arkiv. Du kommer tillsammans med arkivarie att ansvara för att följa regler och standarder för arkivering enligt bland annat Riksarkivet och SSM. Till en början kommer det att vara enklare hantering av dokumentation.
Du erbjuds
Att ingå i en härlig arbetsgrupp med god stämning, där kollegorna stöttar varandra och hjälps åt
En arbetsplats med goda möjligheter att hålla en god balans mellan arbete och privatliv
Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Tjänsten är 100% på plats på Forsmark då man arbetar med fysisk dokumentation i arkiv.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att gå igenom fysiska dokument för att säkerställa att de är kompletta, korrekta och i gott skick inför arkivering. Det innebär att du kommer:
Gå igenom pärmar för boxläggning
Säkerställa att dokumenten är i rätt skick genom att avlägsna material eller detaljer som kan påverka bevarandet eller hanteringen
Arbeta med kopiera och sortera underlag
Vi söker dig som
Är uthållig och trivs med enformiga och repetitiva arbetsuppgifter
Är flytande i svenska och engelska då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande om du har arbetserfarenhet inom dokumentation, som t.ex. dokumentatör, administratör eller handläggare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest och alkoholtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
