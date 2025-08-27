Arkitekt till mobila kommunikationslösningar
2025-08-27
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en arkitekt inom device lifecycle management (DLM) och mobile device management (MDM) som vill bidra till utvecklingen av SWEN - Swedish Emergency Network, Sveriges nya nationella kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.
I denna roll blir du en nyckelperson i att utforma, införa och vidareutveckla det mobila ekosystemet som säkerställer en robust, säker och framtidssäker kommunikation.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som arkitekt inom Device Lifecycle Management (DLM) och Mobile Device Management (MDM) för SWEN får du en central roll i att forma, införa och vidareutveckla det mobila ekosystemet för Sveriges nya samhällsviktiga kommunikationssystem.
I rollen kombinerar du det strategiska och arkitekturella perspektivet med det operativa. Det innebär att du både leder och driver arbetet framåt, samtidigt som du själv bidrar hands-on i den tekniska vardagen. Ena dagen analyserar du behov och designar lösningar, nästa dag dokumenterar du, installerar, konfigurerar och implementerar i praktiken.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- Utforma och förvalta strategier, arkitektur och processer för DLM och MDM.
- Designa och implementera MDM-lösningar i praktiken.
- Säkerställa att lösningarna uppfyller höga krav på robusthet, tillgänglighet och cybersäkerhet i säkerhetsklassade miljöer.
- Utveckla och optimera provisioneringsflöden för mobila enheter - från zero-touch enrollment till app-distribution och policyhantering.
- Samarbeta med leverantörer och partners för att ställa krav, följa upp och garantera kvalitet i leveranser.
- Medverka i testning, verifiering och driftsättning av nya funktioner, säkerhetsuppdateringar och konfigurationsförändringar.
- Bidra till utveckling av metoder för hotidentifiering, systemhärdning och policyhantering inom det mobila ekosystemet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av att implementera och optimera MDM-lösningar i storskaliga och säkerhetsklassade enterprise-miljöer.
Erfarenhet av on-premise MDM-uppsättningar - inklusive installation och drift i säkra datacenter med krav på datalagring inom Sverige.
Praktisk erfarenhet av konfiguration, policyhantering och appdistribution för Android-baserade enheter.
Djup kunskap om cybersäkerhet kopplat till mobila enheter, inklusive hotmodellering, penetrationstester och systemhärdning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från projekt hos nationella beredskapsoperatörer eller andra samhällsviktiga aktörer.
- Erfarenhet av att utveckla tekniska riktlinjer, guider eller whitepapers inom mobil IT-säkerhet.
- Kunskap om integration mellan MDM och andra system, t.ex. IAM, certifikathantering och mission critical-tjänster.
- Erfarenhet av Android Open Source Project (AOSP) closed network implementationer.
- Erfarenhet av zero-touch enrollment.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi söker dig som har förmågan att växla mellan strategi och teknik. Det ger dig en stark helhetsförståelse och gör att du kan driva uppdrag framåt med hög effektivitet. Du ser samband och tar alltid hänsyn till verksamhetens bästa i dina beslut. Du trivs med komplexa frågor, analyserar snabbt och hittar lösningar på svåra problem. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig lätt till förändringar - och ser möjligheterna i det nya.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Enheten för projekt och transformations uppgift är att samordna och stödja genomförandet av utvecklingen av nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I detta
ingår att tillhandahålla stöd inom projektledning, verksamhetsutveckling, processutveckling och programadministration. Vidare ingår att vara sammanhållande för den externa kommunikationen av de tjänster verksamheten utvecklar och tillhandahåller.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Leion. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
