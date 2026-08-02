Arkitekt
Deniz Bygglovskonsulter AB / Arkitektjobb / Jönköping Visa alla arkitektjobb i Jönköping
2026-08-02
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Nu söker vi dig som vill jobba i en arkitekt/projektör roll och känner dig redo att ta dig an nästa utmaning som handläggare! I denna roll arbetar du i en kreativ miljö där du självständigt får samordna och driva projekteringen framåt med hjälp av våra ingenjörer och arkitekter. Låter detta som något för dig ser vi fram emot att se din ansökan redan idag!
Har du ett stort intresse för arkitektur? Är du en driven och ambitiös person som kan arbeta i Revit? Ta chansen och forma framtiden tillsammans med oss på Bygglovskonsulter!
Som Arkitekt på Bygglovskonsulter kommer du att arbeta med ritningar för bygglov. Du ingår i ett team av projekterande ingenjörer och arkitekter som verkar i hela landet. Dina uppdrag kan komma att variera i både form och storlek. Under året har vi jobbat med bland annat ritningar för nybyggnation av LSS-boende, flerbostadshus, tillbyggnader, ombyggnationer och attefallshus. Vi samarbetar även med flera andra konsultbolag inom byggbranschen som behöver hjälp med bygglovsritningar och bygghandlingar. Du kommer att få en växande roll.
Du erbjuds:
En arbetsplats i Göteborg eller Jönköping.
Ett arbete i ett team av unga och kreativa arkitekter och ingenjörer som är redo att ta byggprojektering till en nästa nivå.
Arbeta med olika typer av projekt. Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
• Att självständigt driva, leda och samordna våra byggprojekteringsuppdrag tillsammans med våra samarbetspartners.
Kvalitetssäkra vårt arbete.
Delta i våra kundmöten och projekteringsmöten samt vara kundorienterad.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från arbete med byggprojekt av olika typer av byggnader och med olika kunder.
Är pedagogisk och metodisk.
Har relevant akademisk högskoleutbildning från högskola eller universitet.
Har arbetat med projektledning i någon form tidigare.
Är van vid att arbeta i Autodesk Revit.
Har arbetat med bygglovshandlingar tidigare.
2 års erfarenhet som Arkitekt
Övrig information:
Start: Januari 2027
Omfattning: Heltid
Lön: Timbaserad månadslön
Placering: Göteborg eller Jönköping
Märk din ansökan med "Erfaren Arkitekt" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@bygglovskonsulter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Arkitekt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deniz Bygglovskonsulter AB
(org.nr 559275-3551), https://www.bygglovskonsulter.com/
Tornfalksgatan 11 (visa karta
)
556 14 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bygglovskonsulter Jobbnummer
10017974