Area Sales Manager till Hunter Douglas
2025-11-03
Vill du arbeta i ett internationellt företag med stort fokus på kundrelationer och kvalitet? Nu söker Hunter Douglas Scandinavia en affärsdriven och relationsskapande Area Sales Manager som vill vara med och utveckla försäljningen av solskyddslösningar.Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Hunter Douglas Scandinavia AB är en ledande svensk aktör inom solskyddsbranschen som designar och utvecklar egna markis- och solskyddssystem för både interiör och exteriör användning, samt produkter för offentliga miljöer. Företaget har sitt huvudkontor i Alingsås och produktion samt centrallager i Hillerstorp. Utöver detta har Hunter Douglas även lager och tillverkning i Holland och Tyskland, med mer än 60 års erfarenhet säljer Hunter Douglas produkter till andra tillverkare av färdiga solskyddsprodukter, främst i Norden och Baltikum.
Ditt uppdrag
Som Area Sales Manager ansvarar du för att utveckla försäljningen hos befintliga kunder samt aktivt driva nykundsbearbetning och identifiera nya affärsmöjligheter. Du presenterar och säljer Hunter Douglas breda sortiment av hårdvara och väv för interiöra och exteriöra solskyddslösningar. Du bygger långsiktiga kundrelationer och skapar nya affärsmöjligheter genom ett kundnära och strategiskt arbetssätt. På så sätt bidrar du till att stärka Hunter Douglas position på marknaden och driva fortsatt tillväxt.
Som Area Sales Manager hos Hunter Douglas får du en självständig och varierad roll med stort ansvar för att driva affären framåt. Du ansvarar för budgetarbete, rapportering, offerthantering och avtalsförhandlingar. Tjänsten innefattar administration kopplad till försäljningsprocessen. Tjänsten är placerad i huvudkontoret i Alingsås och omfattar cirka 100-150 resdagar per år.Dina personliga egenskaper
Som Area Sales Manager trivs du i ett team där samarbete och erfarenhetsutbyte är en självklarhet. Du är en lagspelare som bidrar till gemensamma mål och gärna delar med dig av din kunskap för att utvecklas tillsammans. Du är nyfiken, drivande och affärsmässig, med fokus på att hitta nya vägar framåt i försäljningen. Att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer faller sig naturligt för dig, och med din tekniska förståelse kan du snabbt identifiera kundens behov. Du arbetar strukturerat, lösningsorienterat och med ett affärsmässigt fokus, där du tillsammans med teamet driver försäljningen framåt mot tydliga mål. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning. Du har 3-5 års erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning, gärna inom tekniskt inriktade produkter eller lösningar. Du har god IT-vana och systemförståelse samt behärskar Excel för analys, rapportering och kalkylering. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Kunskaper i tyska eller finska är meriterande.
Din ansökan
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mirnessa Omerika, mirnessa.omerika@onepartnergroup.se
Hunter Douglas Scandinavia AB Kontakt
Mirnessa Omerika mirnessa.omerika@onepartnergroup.se Jobbnummer
