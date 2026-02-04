Area Sales Manager
Made for Business Nordic AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-04
Veko Lightsystems är ett ledande europeiskt belysningsföretag som specialiserat sig på banbrytande industriella belysningslösningar. Veko grundades i Nederländerna 1975 och har varit specialister på att utveckla, producera och montera linjär LED-belysning i aluminium i många år. Veko, som sedan 2018 en del av Fagerhult Group, är redan etablerade i Sverige och Norden och nu söker vi en Area Sales Manager som skall bidra till den fortsatta tillväxten på en marknad med stor potential.
I rollen som Area Sales Manager på Veko ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen inom din region som främst utgörs av Stockholm/Mälardalen-området. Du ansvarar för hela säljprocessen och bearbetar dina viktigaste intressenter som i första hand består av elinstallatörer och tekniska konsulter som jobbar i föreskrivande led. Du förväntas ägna kvalitetstid åt konsulter och installatörer i syfte att presentera Vekos lösningar/produkter. Genom relationsbyggande och affärsmässighet skapar du långsiktiga relationer och affärer. Veko har ett starkt varumärke inom sin nisch och lösningar som ligger i framkant - där hållbarhet och kundnöjdhet står högt på agendan.
Vi söker dig som har en teknisk säljbakgrund och kommersiell erfarenhet inom belysningsbranschen och allra helst inom logistik- och industribelysning. Du har erfarenhet av att självständigt ha drivit kvalificerad b2b-försäljning under minst ett par år samt besitter viss teknisk kunskap inom el och belysning. För att lyckas i rollen kommer det vara en stor fördel om du är van att arbeta i projektform och redan idag har ett befintligt nätverk inom föreskrivande led, elinstallations- eller byggbranschen. Som person är du driven och resultatorienterad med fokus på att både se möjligheter och skapa affärer. Du är proaktiv, duktig på planering och kan tänka strategiskt. Din sociala och trygga personlighet gör att du har lätt för att bygga och vårda långsiktiga relationer. För att lyckas i rollen behöver du vara självständig och trivas med att arbeta hemifrån.
Veko erbjuder en spännande miljö för den som vill ta ett nytt steg i sin karriär. Som marknadsledare är de kända för sin banbrytande inställning till industriell belysning. Den familjära företagskulturen främjar samarbete och ger en välkomnande och tillfredsställande arbetsmiljö där anställda ofta bygger långvariga karriärer. Samtidigt växer Veko snabbt och är under utveckling tack vare att man idag är en del av Fagerhult-koncernen. Med en global närvaro över hela Europa och många försäljningskontor erbjuder arbetet på Veko exponering för olika marknader och kulturer. Vekos engagemang för hållbarhet och energieffektivitet ligger i linje med omvärldens fokus på miljöansvar, vilket gör ditt arbete på Veko ännu mer meningsfullt. Vi ser fram emot att välkomna dig in i vårt team!
Har vi väckt ditt intresse och är du den vi söker? Välkommen med din ansökan, urval sker löpande.
