Area Sales Manager - Nordics & Baltics
SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-07
Vill du ta en nyckelroll i ett internationellt bolag där teknik, säkerhet och innovation möts? BBC Bircher Smart Access är en ledande aktör inom smarta access- och säkerhetslösningar. Som Area Sales Manager blir du vår främsta kontakt mot kunderna i Skandinavien och Baltikum - med ansvar för att driva tillväxt, skapa affärer och utveckla långsiktiga kundrelationer. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt säljarbete i nära dialog med kunder och kollegor världen över.
OM TJÄNSTEN
Som Area Sales Manager ansvarar du för att utveckla försäljningen av hela produktutbudet i Skandinavien och Baltikum. Du arbetar både med befintliga kunder och med att identifiera och vinna nya affärer, med målet att öka vår marknadsandel och stärka vår position. Kundbasen består av dörr- och porttillverkare, samt specialiserade installationsföretag. Du rapporterar till Head of Sales EMEA och utgår från ditt hemmakontor i södra Sverige, med fördel i Göteborg alternativt i Malmö.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Driva försäljning och marknadsaktiviteter inom Skandinavien och Baltikum.
Bygga och utveckla relationer med nyckel- och storkunder.
Identifiera nya affärsmöjligheter genom marknadsanalys och trendbevakning.
Utveckla och implementera strategier för tillväxt och lönsamhet.
Ansvara för budget och försäljningsmål i regionen.
Planera och genomföra marknads- och säljkampanjer.
Hantera kundförfrågningar, offerter och uppföljning på ett professionellt sätt.
Samarbeta med marknad och produktledning i olika aktiviteter.
Representera företaget på mässor, event och branschträffar.
OM DIG - DIN PROFIL
Du är en erfaren och handlingskraftig säljare, med förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer och partnerskap, samt att finna affärsmöjligheter och att driva säljprocessen till mål. Din styrka ligger i att omsätta strategi till resultat.
DINA ERFARENHETER & KVALIFIKATIONER:
Flera års erfarenhet av teknisk försäljning gentemot tillverkningsindustrin, gärna inom säkerhet, byggteknik, transport, dörrar och/eller portar.
Erfarenhet från internationell försäljning
Van att arbeta självständigt och resultatorienterat, med ett tydligt hunter-driv.
Entreprenöriell och strukturerad med förmåga att skapa långsiktiga relationer.
Kommunikativ och flytande engelska är ett krav, tyska är meriterande.
Möjlighet och vilja att resa inom hela regionen.
ANSÖKAN
Känner du igen dig i beskrivningen, då ser vi fram emot din ansökan och vi uppskattar även att du tar dig tid att svara på frågorna i ansökningsformuläret. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 41-44.
I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kajsa Sandén Har du relevant bakgrund och erfarenhet för uppdraget och vill veta mer, är du varmt välkommen att kontakta Kajsa via sms, mejl eller LinkedIn. Varmt välkommen med din ansökan!
OM BBC Bircher Smart Access
BBC Bircher Smart Access är en del av den schweiziska BBC Group. En global leverantör av lösningar för säker och effektiv access - från dörrar, portar och grindar till kollektivtrafik och industriella applikationer. Produkterna bidrar till ökad säkerhet, tillgänglighet och komfort för människor över hela världen.
BBC Bircher Smart Access levererar innovativa säkerhetslösningar för automatiska dörrar och portar inom flera olika sektorer.
BBC Bircher Smart Access produkter; rörelsedetektorer, kontaktmattor och slingdetektorer, säkerställer pålitligt skydd för portar, dörrar och funktioner inom såväl vård som industri. Med modern sensorteknik erbjuder vi maximal säkerhet för både människor och maskiner - och skapar smidiga processer med högsta säkerhetsstandard.
Med egna säljbolag i viktiga marknader och produktion i Europa, Asien och Nordamerika är BBC Group en internationell aktör med stark lokal närvaro. Ersättning
Månadslön - Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SalesOnly Sverige AB Jobbnummer
9543481