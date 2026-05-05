Area Manager Attraktionsdrift på Gröna Lund (Vikariat)
2026-05-05
Vill du arbeta i en miljö där pirriga karuseller, skratt och magiska stunder är en del av vardagen och samtidigt ha ett övergripande ansvar för en av parkens viktigaste verksamheter? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker en vikarierande Area Manager för Attraktionsdrift där service, säkerhet, kvalitet och utveckling är i fokus.
Om avdelningen Attraktionsdrift
Attraktionerna är Gröna Lunds hjärta och en avgörande del av gästupplevelsen. Vi ansvarar för att leverera säkra, roliga och smidiga åkupplevelser för stora som små. Säkerhet är alltid vår högsta prioritet och genomsyrar allt vi gör, samtidigt som vi ständigt utvecklar våra arbetssätt för att förbättra både effektivitet och upplevelse.
Om Rollen
Som Area Manager för Attraktionsdrift har du det övergripande ansvaret för både den operativa driften och den strategiska utvecklingen av området. Du skapar rätt förutsättningar för att verksamheten ska nå sina mål inom säkerhet, kvalitet, gästnöjdhet och effektivitet. Du har personalansvar för ca 15 Shift Managers som i sin tur leder flera hundra säsongsanställda medarbetare. Rollen innebär ett nära samarbete med andra funktioner inom organisationen, där du är en viktig drivkraft i utvecklings- och förändringsarbete - särskilt i en organisation som fortsätter att utvecklas inför kommande säsonger.
I rollen ingår bland annat att stötta i operativ planering, följa upp att säkerhet och kvalitet efterlevs, bidra i analyser och rapportering samt vara en tydlig kulturbärare för våra värderingar kring service, hållbarhet och inkludering. Du kommer att arbeta i en miljö där tempot är högt, besluten ibland behöver tas snabbt och där din struktur och ditt lugn gör stor skillnad.
Vem vi söker
Vi söker en trygg och affärsdriven ledare som har erfarenhet av att leda ledare och driva större operativa verksamheter. Du är en närvarande och inspirerande ledare som bygger starka team, skapar engagemang och får andra att växa. Med ett tydligt fokus på säkerhet, service och resultat driver du verksamheten framåt och vågar utmana befintliga arbetssätt för att nå nya nivåer.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna av att leda andra ledare
Erfarenhet från operativ verksamhet inom upplevelseindustri, service eller besöksnäring
God vana av att arbeta med mål, nyckeltal och uppföljning
Erfarenhet av att rekrytera, utbilda och coacha andra
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Om anställningen
Sista ansökningsdagen är den 30 april men urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Linda Björkenäs, COO Arena, på linda.bjorkenas@gronalund.com
. Har du frågar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Daria Halilovic HR-Partner, på daria.halilovic@gronalund.com
Vi utgår från huvudkontoret i Stockholm på Gröna Lund. Helg och kvällsarbete kan förekomma. Tjänsten är ett vikariat på 15 månader med start augusti 2026.
Om Gröna LundGröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli
9891630