Area Manager - Hemfrid Skövde
Hemfrids tillväxtresa fortsätter i full fart - och nu tar vi nästa stora kliv. Med 17 kontor runt om i landet växlar vi upp tempot och etablerar oss på ännu fler orter. Näst på tur: Skövde. Nu söker vi en Area Manager som vill vara med från start, sätta avtryck och driva utvecklingen på en helt ny marknad. Du kliver in i ett etablerat och tryggt bolag - men också in i en miljö där mycket fortfarande formas och där ditt ledarskap gör verklig skillnad. Det här är rollen för dig som vill skapa momentum, bygga ett starkt lokalt team och få resultat att hända - på riktigt.
Om ossHemfrid (hemfrid.se) är Sveriges största företag inom tjänster i hemmet och en viktig del av den nybildade KEYTO-koncernen (keytogroup.com). Vi tror på kraften i en enklare vardag - och varje dag levererar våra tusentals medarbetare just den känslan i våra kunders hem.
Om rollen som Area Manager
Som Area Manager är du navet i området - den som får allt att fungera, växa och lyfta. Du är närmsta chef för våra kollektivanställda medarbetare och har fullt personalansvar: du rekryterar, introducerar, coachar och skapar trygghet i teamets vardag. Det händer mycket - och det händer snabbt. Ena dagen handlar om planering och struktur, nästa om att lösa frågor i stunden och guida medarbetare när förutsättningarna ändras. Här behövs ett lugnt ledarskap, ett starkt driv och en naturlig förmåga att skapa ordning även när tempot är högt.
Du är också länken mellan medarbetare och kund. Med serviceförmåga och affärskänsla säkerställer du att kunderna får en upplevelse som står ut - och att området utvecklas lönsamt.
Eftersom detta är en ny etablering får du dessutom sätta rutiner, bygga strukturer och vara en central del av att skapa Hemfrids närvaro på orten. Det här är en hands-on roll där du både planerar framåt och löser det som uppstår - och där dina insatser syns direkt.
Centrala arbetsuppgifter Leda, stötta och utveckla ditt team i vardagen
Planera och kvalitetssäkra scheman för en trygg och hållbar arbetsdag
Hantera frågor och oförutsedda händelser - snabbt, tryggt och lösningsorienterat
Arbeta med rekrytering och kapacitetsplanering i takt med att området växer säkerställa hög kvalitet och bidra till lönsam och stabil utveckling på orten
Delta på lokala evenemang i syfte att utveckla affären
Vem söker vi?
Vi söker dig med rätt driv, energi och ledarskap. Du är relationsbyggande, trygg och tydlig - både mot medarbetare och kunder. Du trivs i ett högt tempo, har koll på detaljer utan att tappa helheten och gillar att ta ansvar i en miljö där allt inte är färdigbyggt ännu.
Centrala krav Erfarenhet av arbetsledning och ledarskap
Erfarenhet av en bred roll med högt tempo och varierade arbetsmoment
Erfarenhet inom B2C- och/eller B2B-verksamhet
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Rekryteringsprocess
Har du läst ända hit? Då är chansen stor att detta är rätt utmaning för dig. Rekryteringsprocessen består av:
via Assessio (personlighet & logik)
Inledande intervju med rekryterare
Intervju med rekryterande chef, Operations Manager
Avslutande avstämning med Business Unit Manager
Referenstagning & bakgrundskontroll
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval - sök gärna så snart som möjligt!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: john.virdeborn@hemfrid.se
